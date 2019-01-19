24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4316:2518:4920:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. أرباح شركة "نيتفليكس" تتخطى 1.2 مليار دولار (5.00)

  2. ضابط أمن بفاس يحظى برسالة تنويه من حموشي (5.00)

  3. حين قال القذافي: الجيش الليبي رهن إشارة المغرب لتحرير الصحراء (5.00)

  4. "تيسلا" للسيارات الكهربائية تشطب 3000 وظيفة (5.00)

  5. الجناح المغربي يجذب الأنظار في معرض "الأسبوع الأخضر" ببرلين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أدونيس في بيت ياسين

أدونيس في بيت ياسين

السبت 19 يناير 2019 - 10:06

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.