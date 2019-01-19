24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
19/01/2019
الأيام القادمة
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:29
|13:43
|16:25
|18:49
|20:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- العيون .. نقاش مغربي فرنسي لتطوير التعليم
- مانع العتيبة يتسلّم دكتوراه فخرية هنديّة في مراكش
- الحالة الجوية .. أمطار وثلوج وانخفاض درجات الحرارة في المملكة
- حركة طالبان تقتل مسؤولا في مخابرات أفغانستان
- إصابة فلسطينيين في مواجهة قوات إسرائيل بالقدس
حين قال القذافي: الجيش الليبي رهن إشارة المغرب لتحرير الصحراء (5.00)
الجناح المغربي يجذب الأنظار في معرض "الأسبوع الأخضر" ببرلين (5.00)
- مبروكي: ستر الذكر للأنثى "وهم" .. والمرأة جديرة بالزواج بعدة رجال - (173)
- حقوقيون يدعون إلى "جهاد قانوني" لإلغاء عقوبة الإعدام بالمملكة - (86)
- أوجار: المملكة المغربية تتجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام بشكل تدريجي - (74)
- احتفاء ماسياس بـ"عيد الحب" في المغرب يُغضب مناهضي التطبيع - (65)
- محاكمة رمزية: الإعدام عقوبة لا إنسانية وحشية - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
محاكمة مهداوي وحراك الريف
السبت 19 يناير 2019 - 13:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - عاش المغرب الموحد السبت 19 يناير 2019 - 15:07
ان محاكمة اهل الريف الامازيغ ضلما و عدوانا ستدرس في كتب تاريخ المغرب لاءطفال الاءجيال القادمة لهذا الوطن. هذا عنف ضد سكان هذا الوطن, لم يطالبو اءلا بحقوق اجتماعية, اقتصادية و ثقافية. لكن هيهات ثم هيهات دوام الضلم محال. حوكم اهل تزمامارت على الاءقل بعضهم و سجنوا في اماكن لايعترف المخزن بوجودها. لكن بعدها في يوم من الايام ضهر الحق و خرج اهل تزمامارت الى الحياة من جديد على الاءقل بعض منهم و البعض الاخر قضى نحبه و ينتضر عدالة السماء في يوم ليست فيه جلالة اءلا جلالة رب السماء. على كل حال لابد من توثيق كل من شارك في طبخ هذه المحاكمة للتاريخ و للذاكرة. وذاكرة الشعوب لا تنسى. الضلم لا يمكن ان يكون ابدى. العدل هو اساس التقدم و اساس الحكم. اصبروا اهل الريف الامازيغ الاءشاوس العضام, اصبر يا زفزافي يا نيلسون مانديلا الامازيغ ان شمس حريتكم لابد ان تبزغ في سماء هذا المغرب الموحد العضيم
2 - ziani saly السبت 19 يناير 2019 - 15:14
la seul solution et de contactez la justice de holand,et d avoir les recodes de communication de l agents qui a telephone a al mehdaoui et etre present par video communication ds la court du maroc
voir qui est ce agents pour qui il travaille le temps la communication la voix et le software de reconetre la voix peut connaitre ce inconu qui est le seul peut donne l inocence a ce sujet
si l inconnu travaille pour l etat ca c est un probleme internationale de ne plus faire confiance ni a l etat du maroc ni a la justice ou securite mondialement
sans la presence de l inconnu mehdaoui ne doit pas etre juge vue le manque de temoin
si vous avez le voix du temoin la holande peut donne la preuve
les avocat du maroc me fait rire d utilise des terme comme doufouate et masater et baba ba ba theorie l avocat doit etre comme le juge preuve et seul la preuve.et si le temoin doit etre vivant il doit ce presente ds la court de loi.et si le juge fait un jugement sans preuve ou erreur il doit quite
voir qui est ce agents pour qui il travaille le temps la communication la voix et le software de reconetre la voix peut connaitre ce inconu qui est le seul peut donne l inocence a ce sujet
si l inconnu travaille pour l etat ca c est un probleme internationale de ne plus faire confiance ni a l etat du maroc ni a la justice ou securite mondialement
sans la presence de l inconnu mehdaoui ne doit pas etre juge vue le manque de temoin
si vous avez le voix du temoin la holande peut donne la preuve
les avocat du maroc me fait rire d utilise des terme comme doufouate et masater et baba ba ba theorie l avocat doit etre comme le juge preuve et seul la preuve.et si le temoin doit etre vivant il doit ce presente ds la court de loi.et si le juge fait un jugement sans preuve ou erreur il doit quite
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2