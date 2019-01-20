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كُتّاب وآراء
سرقة بالوعات المجاري
الأحد 20 يناير 2019 - 10:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
1 - محماد الأحد 20 يناير 2019 - 10:13
بجانب معاقبة كل من يسرق هذه البالوعات وجب الضرب من حديد على الذين يشترون هذه البالوعات و هم معروفين للاسف فهؤلاء هم من يجب ضربه بالبالوعات الحديدية
2 - ع إماراتي الأحد 20 يناير 2019 - 10:13
السلام عليكم الحين مقاوش يفرقوا بين فلوس الحلال والحرام اول كان هذا الشي في الجزائر وكانت التعليقات بدون قياس ودأبا رجع للمغرب هذوله متخلفين الي يديرو هذا شي وماعندهم ادنا مسؤاليه وفيها من الأضرار مالا يحمد عقباه المفروض من تثبت له التهمه ينسجن اقل شي 6 شهور والسلام
3 - حسن الأحد 20 يناير 2019 - 10:13
انه عمل همجي كما جاء في سياق الكلام اصحاب الخردة هم المشجعين للضاهرة
4 - لوكيلي محمد الأحد 20 يناير 2019 - 10:31
سرقة غطاء البلوكات ضاهرة قديمة في مدينة طنجة وعلى الجهات المخطصة التحرك والضرب بيد من حديد على لصوص غطاء البلوعات هاؤلاء اللصوص غالبا من مدمن المخدرات والقرقوبي
5 - bamhil الأحد 20 يناير 2019 - 10:33
هذه الظاهرة تكاثرت هذه الايام هناك عصابات اصحاب العربات الميخالة تقوم بنزعها في الاماكن المظلمة وكمثال شارع الزفزافي في التشارك اغلب البالوعات انتزعت اغطيتها لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
6 - rchid الأحد 20 يناير 2019 - 10:34
ا نها جريمة قتل مع التخطيط والترصد يجب انزال اشد العقوبة انها عقلية مهتراة
7 - ولد الدراوش الأحد 20 يناير 2019 - 10:36
قالت مايدر بلادم مخدمش اومبني ها الطاسة ها قرطسة ها الدخال جميع الأشكال اوزيد الحشيش او فين بغتو اجيب الفلوس ديال هادشي !!؟ اما اكرسي اما اسرق حتى اتشد ويودي اوزيد اوزيد اوزيد.....
8 - ملاحظ الأحد 20 يناير 2019 - 10:37
السيد ابحيج بصفتك منتخب ونائب رئيس جماعة كان من الأجدر أن تعالج المشكل إداريا مع السلطات المحلية والشركة المفوضة ريضال أما التشكي والتباكي دعه للمواطن العادي المغلوب عن أمره. الشيء المؤكد هو أنك ركبت الموجة كالعادة لخلق البوز وأهداف انتخابية.
9 - تعليقي الأحد 20 يناير 2019 - 10:37
بلدان اكثر فقرا من المغرب و اكثر قحطا و لا تسرق فيها بالوعات المجاري و الصرف الحي !
10 - وطني الأحد 20 يناير 2019 - 10:39
خصهوم يسدو دوك المحلات لي تيشري المسروقات من بالوعات و اسلاك نحاسية راه منتشرين فسلا بكثرة بحال السرطان تيجنيو ارباح طائلة و متيخلصو لا ضريبة لا ضو لا ما كلشي ربج زيرو شارج
11 - ملاحظ الأحد 20 يناير 2019 - 10:41
سلام عليكم
هادو ليكايعملو هكدا. راه مقطعين ،خاصهوم ما يكميو مخدرات. مدمنين و ماتندو منبن يجيب لفلوس. هدا مكان
هادو ليكايعملو هكدا. راه مقطعين ،خاصهوم ما يكميو مخدرات. مدمنين و ماتندو منبن يجيب لفلوس. هدا مكان
12 - ام رضا الأحد 20 يناير 2019 - 10:41
بكل أسف صارت السيبة في البلد ومن الصغير الى الكبير يسرق .والكرامة والرجولة راحت والمبادئ والأخلاق انعدمت .ويا اسفي عن بلدي .ويا اسفي ان أولاد البلد هم الذين يخربون في البلد .يجب معاقبة الذين سرقوا وأكثر منهم الذين يشترون .لو حاربنا هؤلاء الذين يشترون الأشياء المسروقة لعملنا حد للسرقة .والعقاب لازم يكون صارم بدون تسهيلات ولا تجاوزات ولا رشوات .كفانا هذا التهور .كفانا هذا الانحطاط
13 - حسن المغترب الأحد 20 يناير 2019 - 10:43
ذات يوم كان الليل مضلما، فترت الشتاء، و قامت البلدية في تلك الفترة بتجديد اسطول قمامات الازبال،
كنت اطل من النافدة و اذا بشابين يقومان بنزع عجلات هده القمامات، كنت اصرخ عليهم من النافدة، لكنهم بسرعة اخذو كل شيء و هربوا بالدرجة،...
يجب اعادة التْرابي لهد الشباب ..
كنت اطل من النافدة و اذا بشابين يقومان بنزع عجلات هده القمامات، كنت اصرخ عليهم من النافدة، لكنهم بسرعة اخذو كل شيء و هربوا بالدرجة،...
يجب اعادة التْرابي لهد الشباب ..
14 - هرو هولاكو الأحد 20 يناير 2019 - 10:49
صدق الشاعر العراقي احمد النعيمي في قوله المأثور في قصيدة " نحن شعب لا يستحيي". فكل مرة نسمع عن سرقة أسلاك الكهرباء و البالوعات و لوحات التشوير إضافة إلى التبول على الجدران ورمي الأزبال...إلخ
15 - الصرامة الأحد 20 يناير 2019 - 10:52
يجب إطلاق حملات التفتيش و المراقبة بصفة مستدامة و صارمة حول بائعي و مشتري الخردة المتعلقة بي "لا فيراي" وتطبيق "من أين لك هذا ؟ " وذالك لتحديد مصدر عملية السرقة والقبض على المسؤولين.
16 - مصطفى الأحد 20 يناير 2019 - 11:03
أنه من عمل شيطان الانس.يتسببون في حوادث السير..والعرقلة.واذاء الراجلين.منهم الضرير. ولايغير الله بقوم حتى يغيرو ما بانفسهم. ..
17 - سعيد الأحد 20 يناير 2019 - 11:07
يجب على الدولة أن تطبق أشد العقوبات المادية والزجرية على الأشخاص الدين يشترون هده الغطاءات لأنهم هم الدين يشجعون اللصوص
18 - مغربي الأحد 20 يناير 2019 - 11:07
ظاهرة خطيرة نراها كذلك في العاصمة الرباط وكمثال أمام مدخل مقر الاتحاد الأوروبي بمحج الرياض. لمواجهة الظاهرة يجب على الجماعة المحلية وضع آليات لمراقبة المرافق والتجهيزات ووضع كامرات مراقبة لمعاقبة المخالفين. فالذي يساعد على تفاقم هذه الممارسات هم أولئك الذين يشترونها من السارق ويقومون بتذويبها وتحويلها.
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