24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2813:4316:2618:5020:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. ألعاب رقمية تدرّ أكثر من مليار دولار على تركيا (5.00)

  2. الحالة الجوية .. أمطار وثلوج وانخفاض درجات الحرارة في المملكة (5.00)

  3. اتحاد الشغل التونسي يتشبث بالإضراب لزيادة الأجور (5.00)

  4. قرار من المحكمة التجارية يمدّد "نشاط لاسامير" شهورا إضافية (5.00)

  5. مصطفى الرميد وقطة "شْرُودينِجَر" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | سرقة بالوعات المجاري

سرقة بالوعات المجاري

الأحد 20 يناير 2019 - 10:00

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - محماد الأحد 20 يناير 2019 - 10:13
بجانب معاقبة كل من يسرق هذه البالوعات وجب الضرب من حديد على الذين يشترون هذه البالوعات و هم معروفين للاسف فهؤلاء هم من يجب ضربه بالبالوعات الحديدية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
2 - ع إماراتي الأحد 20 يناير 2019 - 10:13
السلام عليكم الحين مقاوش يفرقوا بين فلوس الحلال والحرام اول كان هذا الشي في الجزائر وكانت التعليقات بدون قياس ودأبا رجع للمغرب هذوله متخلفين الي يديرو هذا شي وماعندهم ادنا مسؤاليه وفيها من الأضرار مالا يحمد عقباه المفروض من تثبت له التهمه ينسجن اقل شي 6 شهور والسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - حسن الأحد 20 يناير 2019 - 10:13
انه عمل همجي كما جاء في سياق الكلام اصحاب الخردة هم المشجعين للضاهرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
4 - لوكيلي محمد الأحد 20 يناير 2019 - 10:31
سرقة غطاء البلوكات ضاهرة قديمة في مدينة طنجة وعلى الجهات المخطصة التحرك والضرب بيد من حديد على لصوص غطاء البلوعات هاؤلاء اللصوص غالبا من مدمن المخدرات والقرقوبي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - bamhil الأحد 20 يناير 2019 - 10:33
هذه الظاهرة تكاثرت هذه الايام هناك عصابات اصحاب العربات الميخالة تقوم بنزعها في الاماكن المظلمة وكمثال شارع الزفزافي في التشارك اغلب البالوعات انتزعت اغطيتها لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
6 - rchid الأحد 20 يناير 2019 - 10:34
ا نها جريمة قتل مع التخطيط والترصد يجب انزال اشد العقوبة انها عقلية مهتراة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
7 - ولد الدراوش الأحد 20 يناير 2019 - 10:36
قالت مايدر بلادم مخدمش اومبني ها الطاسة ها قرطسة ها الدخال جميع الأشكال اوزيد الحشيش او فين بغتو اجيب الفلوس ديال هادشي !!؟ اما اكرسي اما اسرق حتى اتشد ويودي اوزيد اوزيد اوزيد.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - ملاحظ الأحد 20 يناير 2019 - 10:37
السيد ابحيج بصفتك منتخب ونائب رئيس جماعة كان من الأجدر أن تعالج المشكل إداريا مع السلطات المحلية والشركة المفوضة ريضال أما التشكي والتباكي دعه للمواطن العادي المغلوب عن أمره. الشيء المؤكد هو أنك ركبت الموجة كالعادة لخلق البوز وأهداف انتخابية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
9 - تعليقي الأحد 20 يناير 2019 - 10:37
بلدان اكثر فقرا من المغرب و اكثر قحطا و لا تسرق فيها بالوعات المجاري و الصرف الحي !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
10 - وطني الأحد 20 يناير 2019 - 10:39
خصهوم يسدو دوك المحلات لي تيشري المسروقات من بالوعات و اسلاك نحاسية راه منتشرين فسلا بكثرة بحال السرطان تيجنيو ارباح طائلة و متيخلصو لا ضريبة لا ضو لا ما كلشي ربج زيرو شارج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
11 - ملاحظ الأحد 20 يناير 2019 - 10:41
سلام عليكم
هادو ليكايعملو هكدا. راه مقطعين ،خاصهوم ما يكميو مخدرات. مدمنين و ماتندو منبن يجيب لفلوس. هدا مكان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
12 - ام رضا الأحد 20 يناير 2019 - 10:41
بكل أسف صارت السيبة في البلد ومن الصغير الى الكبير يسرق .والكرامة والرجولة راحت والمبادئ والأخلاق انعدمت .ويا اسفي عن بلدي .ويا اسفي ان أولاد البلد هم الذين يخربون في البلد .يجب معاقبة الذين سرقوا وأكثر منهم الذين يشترون .لو حاربنا هؤلاء الذين يشترون الأشياء المسروقة لعملنا حد للسرقة .والعقاب لازم يكون صارم بدون تسهيلات ولا تجاوزات ولا رشوات .كفانا هذا التهور .كفانا هذا الانحطاط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
13 - حسن المغترب الأحد 20 يناير 2019 - 10:43
ذات يوم كان الليل مضلما، فترت الشتاء، و قامت البلدية في تلك الفترة بتجديد اسطول قمامات الازبال،
كنت اطل من النافدة و اذا بشابين يقومان بنزع عجلات هده القمامات، كنت اصرخ عليهم من النافدة، لكنهم بسرعة اخذو كل شيء و هربوا بالدرجة،...
يجب اعادة التْرابي لهد الشباب ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - هرو هولاكو الأحد 20 يناير 2019 - 10:49
صدق الشاعر العراقي احمد النعيمي في قوله المأثور في قصيدة " نحن شعب لا يستحيي". فكل مرة نسمع عن سرقة أسلاك الكهرباء و البالوعات و لوحات التشوير إضافة إلى التبول على الجدران ورمي الأزبال...إلخ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - الصرامة الأحد 20 يناير 2019 - 10:52
يجب إطلاق حملات التفتيش و المراقبة بصفة مستدامة و صارمة حول بائعي و مشتري الخردة المتعلقة بي "لا فيراي" وتطبيق "من أين لك هذا ؟ " وذالك لتحديد مصدر عملية السرقة والقبض على المسؤولين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - مصطفى الأحد 20 يناير 2019 - 11:03
أنه من عمل شيطان الانس.يتسببون في حوادث السير..والعرقلة.واذاء الراجلين.منهم الضرير. ولايغير الله بقوم حتى يغيرو ما بانفسهم. ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - سعيد الأحد 20 يناير 2019 - 11:07
يجب على الدولة أن تطبق أشد العقوبات المادية والزجرية على الأشخاص الدين يشترون هده الغطاءات لأنهم هم الدين يشجعون اللصوص
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - مغربي الأحد 20 يناير 2019 - 11:07
ظاهرة خطيرة نراها كذلك في العاصمة الرباط وكمثال أمام مدخل مقر الاتحاد الأوروبي بمحج الرياض. لمواجهة الظاهرة يجب على الجماعة المحلية وضع آليات لمراقبة المرافق والتجهيزات ووضع كامرات مراقبة لمعاقبة المخالفين. فالذي يساعد على تفاقم هذه الممارسات هم أولئك الذين يشترونها من السارق ويقومون بتذويبها وتحويلها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.