24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2813:4316:2618:5020:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. ألعاب رقمية تدرّ أكثر من مليار دولار على تركيا (5.00)

  2. الحالة الجوية .. أمطار وثلوج وانخفاض درجات الحرارة في المملكة (5.00)

  3. اتحاد الشغل التونسي يتشبث بالإضراب لزيادة الأجور (5.00)

  4. قرار من المحكمة التجارية يمدّد "نشاط لاسامير" شهورا إضافية (5.00)

  5. مصطفى الرميد وقطة "شْرُودينِجَر" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | شاحنة مجنونة تقتل طفلين

شاحنة مجنونة تقتل طفلين

الأحد 20 يناير 2019 - 11:55

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - علي الأحد 20 يناير 2019 - 12:11
لا حول ولا قوة الا بالله.

مشكلة اكادير ان الاحياء الصناعية بجوار الاحياء السكنية. والشاحنات الكبري تعبر احياء شعبية وتتجه في طريق واحد نحو الميناء.

الشاحنات المحملة بالحاويات تعتبر خطر قاتل حيث يمكن ان تسقط الحاويات في المنعرجات والمدارات علي سيارات او مارة في الطريق.

الشاحنات التي تحمل اخشاب ومواد ثقيلة من الميناء الي الاحياء الصناعية تقوم بمغامرة كبيرة وباستعمال شاحنات مهترئة دون اتخاد الاحتياطات اللازمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - ريفي أصيل الأحد 20 يناير 2019 - 12:31
لا حول ولا قوة إلا بالله . يعجز اللسان عن النطق أمام هول هذه المصيبة. لا أدري كيف لعقول السائقون أمام المدارس أن لا يحتاط ويركز كثيرا وتفادي المرور أثناء خروج ودخول التلاميذ للمدرسة .قدر الله وما شاء فعل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
3 - عبدالله ازونيض الأحد 20 يناير 2019 - 12:41
يوم حزين الله العظيم يوم كاريتي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.