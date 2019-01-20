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كُتّاب وآراء
شاحنة مجنونة تقتل طفلين
الأحد 20 يناير 2019 - 11:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - علي الأحد 20 يناير 2019 - 12:11
لا حول ولا قوة الا بالله.
مشكلة اكادير ان الاحياء الصناعية بجوار الاحياء السكنية. والشاحنات الكبري تعبر احياء شعبية وتتجه في طريق واحد نحو الميناء.
الشاحنات المحملة بالحاويات تعتبر خطر قاتل حيث يمكن ان تسقط الحاويات في المنعرجات والمدارات علي سيارات او مارة في الطريق.
الشاحنات التي تحمل اخشاب ومواد ثقيلة من الميناء الي الاحياء الصناعية تقوم بمغامرة كبيرة وباستعمال شاحنات مهترئة دون اتخاد الاحتياطات اللازمة
مشكلة اكادير ان الاحياء الصناعية بجوار الاحياء السكنية. والشاحنات الكبري تعبر احياء شعبية وتتجه في طريق واحد نحو الميناء.
الشاحنات المحملة بالحاويات تعتبر خطر قاتل حيث يمكن ان تسقط الحاويات في المنعرجات والمدارات علي سيارات او مارة في الطريق.
الشاحنات التي تحمل اخشاب ومواد ثقيلة من الميناء الي الاحياء الصناعية تقوم بمغامرة كبيرة وباستعمال شاحنات مهترئة دون اتخاد الاحتياطات اللازمة
2 - ريفي أصيل الأحد 20 يناير 2019 - 12:31
لا حول ولا قوة إلا بالله . يعجز اللسان عن النطق أمام هول هذه المصيبة. لا أدري كيف لعقول السائقون أمام المدارس أن لا يحتاط ويركز كثيرا وتفادي المرور أثناء خروج ودخول التلاميذ للمدرسة .قدر الله وما شاء فعل.
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