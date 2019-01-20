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كُتّاب وآراء
الإكستازي تغزو شباب سلا
الأحد 20 يناير 2019 - 14:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - صالح الأحد 20 يناير 2019 - 14:40
داير كي شمندر ولا دواء د لفلاحة الله اعفو ويبعدو على كاع الناس
2 - citoyen maghribi الأحد 20 يناير 2019 - 14:46
Quel drame est arrivé à notre jeunesse!! Il faut que les autorité combattent ce phénomène en mettant les gros moyens avant qu'il ne soit trop tard,c'est plusieurs générations et leurs familles qui sont en danger, abandon scolaire, criminalités ,délinquance, maladies mentales des jeunes .... Il y'a URGENCE
3 - أستاذ الاجتماعيات الأحد 20 يناير 2019 - 14:48
بعيدا عن المخاطر الصحية و الإجتماعية و الأمنية لأقراص الإكستازي، هذه العينة من الشباب المستجوب في الفيديو تشعري بالغثيان و القرف، كوارث بشرية، و علامة مسجلة للقبح بكل معانيه، من حيث الهندام و تسريحات الشعر و أسلوب الحديث و الأفكار، مجرد فقاعات بشرية فارغة معرفيا و قيميا و أخلاقيا.
4 - المدمن الأحد 20 يناير 2019 - 14:48
الشعب يريد الزطلة والفنيد وهذا جيد جدا لشباب العاطل باش ميطلبوش منا الحقوق
5 - المرزوقي الأحد 20 يناير 2019 - 14:51
لاحول ولاقوة الابالله
حسبناالله ونعم الوكيل
حسبناالله ونعم الوكيل
6 - حسام الأحد 20 يناير 2019 - 14:53
في نظركم هل المخزن لا يعلم من يبيع هاته الأقراص المهلوسة ؟
7 - غوبر فريد الأحد 20 يناير 2019 - 14:58
نتيجة الضياع والحكرة والاهمال والفراغ والبطالة والتجاهل التي هي نتيجة سياسة العام زين و مشاريع الوعود الوهمية وليس في سلا فقط هذه الضاهرة تتفشى بشكل رهيب في مختلف مناطق البلد من المشروبات الكحولية المسمومة المسماة الماحيا الى جميع اشكل التي تسبب الدوخة لنسيان الواقع الاليم .
غياب الإرادة السياسية لمعالجة المشكل المخدرات يجعلها تتنامى بشكل رهيب
الى متى والى اين ؟؟؟
غياب الإرادة السياسية لمعالجة المشكل المخدرات يجعلها تتنامى بشكل رهيب
الى متى والى اين ؟؟؟
8 - محمد آل ااشيخ الأحد 20 يناير 2019 - 14:59
كانت فرنسا في عهد السيد باسكوا وزير الداخلية من المخدرات و الإجرام فاستسلام الشرطة. فجند الشباب المقاطعات لحماية أهاليهم بطريقتي الأولى تنصيبه بشرطة المدينة و الثانية بخلق جمعيات خيرية لحماية المقاطعة و شبابها. أظن أنه أن الآوان لمثل هذه المشاركة أو المبادرة و لكن حذاري من مشاركة الأحزاب و النقابات السياسية فهي التي دمرت و لا تزال تدمر العالم.
9 - المعازيز الأحد 20 يناير 2019 - 15:06
الدروج كي تصيقوا من لفوق ماشي لتحت
خاصهم ايعرفوا من كاتجي وتكون العقوبة قاصية ماشي هي 6 شهور ديال لحبس
كاتجي من الشمال 5 دراهم حتى 6 دراهم فالطنجة (بني مكدى... ) لبزنازة معروفين ولكن راهم كايساهموا في نوم المجتع هادشي ليباغية الحكومة
والله اعلم
خاصهم ايعرفوا من كاتجي وتكون العقوبة قاصية ماشي هي 6 شهور ديال لحبس
كاتجي من الشمال 5 دراهم حتى 6 دراهم فالطنجة (بني مكدى... ) لبزنازة معروفين ولكن راهم كايساهموا في نوم المجتع هادشي ليباغية الحكومة
والله اعلم
10 - nabil الأحد 20 يناير 2019 - 15:11
هذا كله نتيجة عدم تطبيق عقوبة الاعدام في حق المروجين. عديد من الدول قضت على هذه الافات بإعدام المروجين و أباطرة المخدرات و أنقدت شبابها.
مراكز المعالجة من الادمان لا فائدة منها ما لم نقضي على منبع المخدرات.
مراكز المعالجة من الادمان لا فائدة منها ما لم نقضي على منبع المخدرات.
11 - Said الأحد 20 يناير 2019 - 15:26
عند بداية الربيع العربي و المغاربي، خطط المخزن لمواجهة الشباب بأقل الأضرار، فهلوس الفئة النشيطة في المظاهرات، ثم أنطفأت هذه الفئة، و ليستمر هذا الإنطفاء، بدأ المخزن بدعم المواد المهلوسة و خير دليل على ذلك حبة الإكستازي ب 25dh
الله يأخذ الحق في المخزن و في البّواجدة و خدام الدولة.
الله يأخذ الحق في المخزن و في البّواجدة و خدام الدولة.
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