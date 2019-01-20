24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2813:4316:2618:5020:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. ألعاب رقمية تدرّ أكثر من مليار دولار على تركيا (5.00)

  2. اتحاد الشغل التونسي يتشبث بالإضراب لزيادة الأجور (5.00)

  3. قرار من المحكمة التجارية يمدّد "نشاط لاسامير" شهورا إضافية (5.00)

  4. مصطفى الرميد وقطة "شْرُودينِجَر" (5.00)

  5. مقتل آية يخرج مسيرات للمطالبة بحماية النساء في شوارع أستراليا (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إضراب فرع نقابي بفاس

إضراب فرع نقابي بفاس

الأحد 20 يناير 2019 - 13:23

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.