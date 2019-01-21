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كُتّاب وآراء
مؤثر .. فقر وإعاقة جسدية
الاثنين 21 يناير 2019 - 10:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - najat الاثنين 21 يناير 2019 - 10:31
من سمعك أخي، المعاق يعاني في هذا البلد الحبيب، أما ذويهم يعانون أكثر وأكثر، ينهشهم الفقر، ويسقطون تحت وطأة المعانات،
3 - نظرة عن بعد الاثنين 21 يناير 2019 - 10:42
اتمنى ان تجد هذه الطفلة انسان في هذه الارض يسمع ويحس، انسان يتألم من معانات الاخرين ، انسان تدمع عينيه و يرق قلبه، انسان يعرف ان حياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم ، انسان يعرف معنى الحقيقي للانسانية
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