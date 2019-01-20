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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | كرة القدم الأمريكية بالمغرب

كرة القدم الأمريكية بالمغرب

الأحد 20 يناير 2019 - 21:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ابن سوس المغربي الأحد 20 يناير 2019 - 21:19
علينا في المغرب. اهتمام بجميع أنواع الرياضات من أجل مجتمع قوي صحي
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2 - ابن سوس المغربي الأحد 20 يناير 2019 - 21:28
تحية لكم مزيد من التقدم لشباب المغاربة نتمنى الاتجاه نحو الرياضة و العلم حتى نبني شعب قوي سليم واعي
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