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كُتّاب وآراء
رفض تسليم جثة مغربي
الأحد 20 يناير 2019 - 21:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - yassine الأحد 20 يناير 2019 - 22:15
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
2 - عبد اللطيف الأحد 20 يناير 2019 - 22:15
لا حول ولا قوه الا بالله ان لله وانا اليه راجعون
فينكم المغربة الغيورين على حب الوطن
تقليد على المغاربة المقيمين في ايطاليا
بالله عليكم أين الاخوة في الاسلام وأين روح المواطنة
فينكم الوزارة المكلفة بالجالية المقيمة بالخارج
حسبنا الله ونعم الوكيل
فينكم المغربة الغيورين على حب الوطن
تقليد على المغاربة المقيمين في ايطاليا
بالله عليكم أين الاخوة في الاسلام وأين روح المواطنة
فينكم الوزارة المكلفة بالجالية المقيمة بالخارج
حسبنا الله ونعم الوكيل
3 - أيادي بيضاء الأحد 20 يناير 2019 - 22:20
السلام عليكم انا لله وانا اليه راجعون الله يصبرك أختي ويصبر وليداتو ولكن انا كمقيمة في إيطاليا لا يمكن أن يدفنوه إلا بعد شهور أن لم يتواصلوا بعائلته المشكل أن القصة فيها شيء مبهم لا يمكن للسلطات الايطالية أن تدفن مسلم أين المساجد ؟ أين الجماعات ؟ وأين دور القنصلية أن لم تتدخل في مثل هاته الحالات
4 - rachid الأحد 20 يناير 2019 - 22:35
الله ارحموا .ربما ليس لديه تامين ليدفن في البلد لان ثكاليف ترحيل يصل ثقريبا الى 5000 يورو او ليس مسجل لدى القنصلية المغربية في ايطاليا و الله اعلم الغربة صعيبة اختي
5 - هروكي الأحد 20 يناير 2019 - 22:47
أين هو وزيرة مغاربة العالم ؟ الوزير الدي يحب الأضواء والصحفيين والمصورين ؟؟؟ الوزير الدي يخلط بين فستفال السنيما في مراكش وشغله ومهمته !!!
6 - مولاة لحريرة الأحد 20 يناير 2019 - 23:10
الله يرحمو ويزيد فصبرك. راجل مبقاش كيعقل. إذن كان راجل كبر منك فسن بزاف وجاه الزهايمر ولا جلطة فدماغ. ربما مكانش راضي عائلتو يشوفوه مريض. انا مفهمتش ناس لي كيتجوجو وكل واحد عايش فبلاد. شنو معنا جواج؟ راجل كان ناسي عائلتو. كيفاش بغيتي طاليان يعرفوها؟
7 - العربي القشاري الأحد 20 يناير 2019 - 23:11
لا حول ولا قوة الا بالله عليه العظيم
إن لله وإن إلبه راجعون
إن لله وإن إلبه راجعون
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