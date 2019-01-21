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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | سر سعادة عامل النظافة

سر سعادة عامل النظافة

الاثنين 21 يناير 2019 - 15:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - اكيد الاثنين 21 يناير 2019 - 16:00
ربي يعاونك خويا فلوس لحلال مكاين ماحست منهم .....ماشي بخال بمايعرف خدام الدولة
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2 - متابع الاثنين 21 يناير 2019 - 16:11
شخص جميل عفوي ولد الخير . هنيئا له
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11
3 - عاطل عن العمل الاثنين 21 يناير 2019 - 16:24
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى التوفيق للجميع. وبعد يسرني أن أقدم بعض من كلمات الشكر لمثل هؤلاء الأحرار الوطنيين. فالعمل عبادة ولا يعاب الرجل على عمله كيفما كان نوعه شريطة أن يكون حلال فألف تحية وتحية لك يا بطل
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4 - socialllllllll الاثنين 21 يناير 2019 - 16:28
العز خويا الله يكتار من أمثالك يا أخي
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7
5 - nadia الاثنين 21 يناير 2019 - 16:31
شكرا اخي على العمل الذي تقوم به و على التفاني في اداء مهمتك. انت مثال لنا جميعا في ضروررة القيام بالمسؤولية على احسن وجه. اتمنى لك ولعائلتك النجاح في المستقبل. شكرا هسبريس على هذا الفيديو.
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8
6 - kenz الاثنين 21 يناير 2019 - 16:31
احييك يا اخي المواطن الحر والرجل واعجبني كلامك والله هذا يستهل التحية اجللا لك واحتراما هدا الكلام لليقوله الانسان المتقدم الحضاري وأحييك علي افتخار ك وقناعتك اول مرة اسمع واحد مغربي قانع وراتب ومفتخر داءما تسمع رجال مهما كان عندهم من عمل او ظيفة غير قانعين مهما حتي ولو عندهم رواتب مرتفعة داءما يشكون حتي ولو كانو تعليم او وظاءف أخري ام الشغل ليس عيب بل العيب هو العاطل والذي يسرق او عالة عن زوجته وأولاده او يطلب في الشارع بغض النضر عن انسان معاق ومريض او مسن سوا ء كان امرة او رجل والعار هو الذي لا يقوم بأشيء وهو في صحة انسان غير ناتج وغير نافع الله عونك انشاءالله ونعم الرجولة والله يدك الصحة كان فخورا بنفسك فأنت تعمل وتكل من عرق جبينك تحية واحتراما لك
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7
7 - Khalid de Nantes الاثنين 21 يناير 2019 - 16:41
نصيحة لوجه الله قم باستعمال القفازات les gans الليكات وشكرا لما تقوم به
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