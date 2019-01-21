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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تحطم طائرة عسكرية مغربية

تحطم طائرة عسكرية مغربية

الاثنين 21 يناير 2019 - 15:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - طنجة الاثنين 21 يناير 2019 - 15:52
رحم الله شهداء الوطن و انا لله و انا اليه راجعون
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27
2 - mourad ch الاثنين 21 يناير 2019 - 15:59
نسأل الله السلامة والعافية ورحمة الله على الضحايا ومتواهم الجنة نتمنى ان تكون الحصيلة بسيط وغير مؤلم ونتمنى ان تكشف أسباب الحادث وتحية إجلاء وتقدير واحترام عالية لجنودنا داخل أرض الوطن وخارجه ضمتم حمات الوطن وعين الوطن الذي لا تنام يحفظكم الله
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12
3 - simo danmark الاثنين 21 يناير 2019 - 15:59
عدم الاحترافية ....خلقت الجوقة ديال البشر حول الطائرة....والمصيبة مادا لو كانت هاته الطائرة تحمل صواريخ أو قنابل لمزتنفجر بعد....تخيل معي كيف ستكون النتيجة.....غياب الوعي مصيبة
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8
4 - الغوث الاخير و خاتم الغوتيه الاثنين 21 يناير 2019 - 16:05
لقد كثرت الحرائق هده الايام في بلاد الاولياء و اني احدر اولى الامر من امر جلل ، لقد كثر الظلم و الجور و فسد القضاء و غاب العدل ، و ضيق على الناس في اقواتهم ، و اهلك الحرث و النسل بنشر الموبقات من سموم مخدره و ارجاس مفسده اباحت الاعراض و اهرقت الدماء ! ارسلت الرساله وبلغت الامانه ! ولله الامر من قبل ومن بعد !.
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-4
5 - KLOMBAY الاثنين 21 يناير 2019 - 16:12
we are hopping the safety for every body in the hol off the world's...
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6
6 - زكرياء المغربي الاثنين 21 يناير 2019 - 16:15
اللهم أحفظ قواتنا المسلحة بما فيها البرية والبحرية والجوية شعارنا الله الوطن الملك
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6
7 - مغربي الاثنين 21 يناير 2019 - 16:18
الحمد لله على سلامة الربان الحادث عرضي يقع بشتى اسقاع العالم .
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5
8 - محمد عامر الاثنين 21 يناير 2019 - 16:19
ان كانت اسلحتنا مثل هذه فلنقرأ الفاتحة على ارواحنا.ونطلب من الله تعالى ان يديم علينا السلم.
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-9
9 - riro الاثنين 21 يناير 2019 - 16:20
Hamdoullah , le pilote est sauvé , il a pu s'ejecter de l'avion
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12
10 - جبووور الاثنين 21 يناير 2019 - 16:21
هذا دليل على أن المغرب لا يقتني سوى الخردة الحربية من السوق العالمية بصفقات خيالية
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-13
11 - ashraf الاثنين 21 يناير 2019 - 16:24
رحم الله شهداء الوطن وان لله و ان اليه راجعون :(
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6
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