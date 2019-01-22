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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | العثماني وفيلا دَارت

العثماني وفيلا دَارت

الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:41

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بوجادي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:33
ليس في القنافد أملس و لن يجني الشعب من ورائهما إلا الشوك والعياذ بالله ...
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2 - مقهورين الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:51
نحن ليس ضد الأغنياء يا جماعة الاعدل ولا تنمية .كرهناكم لنفاقكم و لاستحماركم لنا انهبو كما تريدون لكن اتركوا ولو القليل لأولاد المغرب نهبتوا الاخضر واليابس حتى الدين الاسلامي لم يسلم من نفاقكم.حسبنا الله و نعم الوكيل
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3 - Peace الثلاثاء 22 يناير 2019 - 21:11
و هي نفس مبدا دارت, الناس العصريين يسمونها La Cotisation و هناك من يسميها بالقرعة, اذا كانت مرتبطة بعملية القرعة لاداء المبلغ مجتمعا لاحد الاعضاء المنخرطين. و تختلف حسب الاهداف, مثلا للاستهلاك العادي لشراء الاثاث او مطبخ او الاته او غسالة او كليما.., لانه ايضا يكون مكلف نوعا ما, او تعطى لمن هو محتاج لها اكثر و فورا, مثلا واحد عنده جنازة او مرض او عرس او يريد الذهاب الى الخارج او حج وعمرة. اما اذا ارادوها لشيء اكبر مثل بناء عمارة او بيت بعدة طوابق او مشروع, فيحتاج ذلك لثقة و التزام اكبر, لان المدة طويلة جدا, غالبا تستعمل هذه الطريقة داخل عائلة كبيرة, و لكن ربما المبلغ المساهم به يكون بعض الاحيان غير متساوي, و ياخذ بعين الاعتبار امكانية كل واحد.
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