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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | محنة العربي شيشة

محنة العربي شيشة

الثلاثاء 22 يناير 2019 - 17:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - عبده الثلاثاء 22 يناير 2019 - 17:40
مأساة إنسانية بكل المقاييس بغض النظر عن كونه لاعب دولي سابق ، فهو يبقى أنسان ، و من حقه ان يعيش كإنسان بكرامة ، لكن السؤال المطروح ، ما الذي جعله يصل لهذا الوضع؟؟؟؟ ، طبعا هناك عدة عوامل اجتماعية و أسرية و شخصية أيظا و ما الاهمال من الجهات الرسمية الا النقطة التي أفاضت الكاس او هو ما عرى هذا الواقع المرير .
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9
2 - اليزيد الثلاثاء 22 يناير 2019 - 17:43
ذهب الذين يعاكس في اكنافهم
وبقيت في خلف كجلد الاجرب
رحم الله زمانا كان فيه رجال يعلمون معنى التضحية وقيمة الاستكانة من أجل الوطن .
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4
3 - فؤاد من برشلونة الثلاثاء 22 يناير 2019 - 17:45
والله ماعرفت منقول. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. السيد ملقى لولاد ولا جامعة كرة القدم الي مكتسول أعلى حد. معك الله اخي العربي
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5
4 - لك الله الثلاثاء 22 يناير 2019 - 17:49
الله يرحم ضعفنا...المسكين لا أبناء لا وزارة الشباب والرياضة لا جامعة كرة القدم لا أصدقاء الأمس واليوم و و و....عدد كبير من الأبطال يعيشون العوز والفقر لسبب واحد أنهم اختارو هواية ومهنة تحيلهم على الفقر مباشرة....وهناك من يعيب على على ممارسي كرة القدم الذين يختارون الدوريات الخليجية لترميم وملأ رصيدهم المادي الذي يحتاجونه ساعة الحزة والوقت الخايبة...يجب إعادة النظر في تأمينات الأبطال وتقاعدهم حتى لا يعيشون العوز....
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6
5 - fouad الثلاثاء 22 يناير 2019 - 17:52
لا حول ولا قوة الا بالله. هذا حال المغرب. يغتني من هو غني. ويفقر من هو فقير. والله لو كان شي واحد اتصل باولمبيك مرسيليا ولا ستراسبورغ لي كان كيلعب معاهم حتى يدبرو عليه ويعالجوه. ما تعاولش على ولاد بلادك راه القلوب ولات حجر. كاين جمعية محمد السادس للرياضيين القدامى. فلوسها فين كيمشيوا واكلينو غير الرؤساء تفو على بلاد. راجعا غير اللور . كلشي ولا قالبو حجر وشفار.
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2
6 - معاش اعتيادي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 17:52
كون كنتي رئيس حكومة سابق و ما عندكش مسكين نتعاونو معاك و نديرو ليك شي مانضة استثنائية و لكن انت كنتي لاعب كرة سابق و مرفح و شرتك البارصا و الريال .....ما يمكنش نحرمو الوزراء اللي ما عنهومش و نعطيوك.....dommage !!!!!
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7
7 - ber nour الثلاثاء 22 يناير 2019 - 17:57
الله أكون معاه. اتمنى ان يلتفت له أبنائه في اقرب وقت .في هاذ العمر يجب من يكن به ويعتني به . ولو من المسؤولين الرياضيين. الله المستعان
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