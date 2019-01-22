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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تفاصيل سقوط مقاتلة مغربية

تفاصيل سقوط مقاتلة مغربية

الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - البعمراني الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:40
الحمد لله. علي نجاة الطيار. هذا هو المهم.
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2 - momomo الثلاثاء 22 يناير 2019 - 21:02
احسن عوان البيلوط مع المسؤولين المغاربة ..... لخبار فراسكم.....
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5
3 - أناس الثلاثاء 22 يناير 2019 - 21:14
الحمد لله متقاس حتى واحد وعلى سلامة الطيار المقاتل وألف تحية لجيشنا الجوي المغربي العضيم صقور الأطلس
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11
4 - حليم الثلاثاء 22 يناير 2019 - 21:16
حفظ الله كل افراد قواتنا العسكرية و الأمنية ،لهم منا كمغاربة أسمى عبارات التقدير والاحترام والحب.
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8
5 - حميد الثلاثاء 22 يناير 2019 - 21:18
الحمد لله لعدم وجود ضحايا قتلى أو جرحى وليس مثل الطائرة العسكرية التي سقطت ببوفاريك بالجزائر حيث مات وتفحم فيها أكثر من ٢٧٥ عسكريا جزائريا ليكتشف أخيرا أن تلك الطائرة عبارة عن خردة عسكرية صنعت سنة ١٩٧١ إبان فترة الإتحاد السوفياتي وبيعت للجزائر بأكثر من نصف مليار دولار
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