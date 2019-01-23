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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | معاش بنكيران بعيون المغاربة

معاش بنكيران بعيون المغاربة

الأربعاء 23 يناير 2019 - 14:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عادل الأربعاء 23 يناير 2019 - 14:13
بنكيران خدم المخزن وأهان الشعب، فما كان للمخزن إلا أن يكرمه،
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2 - عاجل الأربعاء 23 يناير 2019 - 14:13
لماذا لا يتم تدريس كتاب سيجموند فرويد الذي يحمل عنوان الأنا والهو حتى يتسنى للمغاربة معرفة والاطلاع على الجزء الحيواني الذي يسري في عروقنا بل يحتل ذلك الجزء الحيواني جزءا كبيرا من عقولنا وقلوبنا لكي نعلم ونعرف ويعرف المغاربة لماذا يتصرف النظام والبشر بصفة عامة كما يتصرفون الآن وكيف يعاملون بعضهم البعض ولماذا يتصرف بنكيران وبقية السياسيين او العامة بصفة عامة.
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