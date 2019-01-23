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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تدريب صحافيي هسبريس

تدريب صحافيي هسبريس

الأربعاء 23 يناير 2019 - 23:29

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مولاة لحريرة الأربعاء 23 يناير 2019 - 21:12
صراحة هاد ليام هسبرييس ولات كتحترم القانون. ولات كتغطي على وجه ناس فصور ومكتكتبش الأسامي. لي باقي ليكم هو توضعو علامة الإشهار على فيديوهات الاشهار.
شكرا على حرية الرأي
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2 - الخبر مقدس و التعليق حر. الأربعاء 23 يناير 2019 - 22:11
صحافيات و صحافيو الجريدة الالكترونية " هسبريس " الرائدة، متمرسون و محترفون..يأتون بالخبر اليقين و يعلقون بأسلوب عالي، بعيدا عن التحيز و التعصب و المس بحرية و كرامة الاخر، في احترام تام لحقوق الانسان بصفة عامة..يحررون دائما أخبارهم بأسلوب احترافي شيق مبسط و مختصر، لا تشوبه اخطاء املائية أو نحوية... و رغم الجهود الجبارة التي تبدلونها ليل نهار، لأجل مدنا و اتحافنا بالخبر اليقين و المقدس، فبرافو، برافو عليكم و هنيئا لكم على عملكم النبيل هذا الذي تقدمونه لنا بالسرعة اللازمة و في حلة جميلة، في اطار مهنة المتاعب، و ما أدراك ما مهنة المتاعب..!!.. وشكرا شكرا جزيلا.
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