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كُتّاب وآراء
تدريب صحافيي هسبريس
الأربعاء 23 يناير 2019 - 23:29
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مولاة لحريرة الأربعاء 23 يناير 2019 - 21:12
صراحة هاد ليام هسبرييس ولات كتحترم القانون. ولات كتغطي على وجه ناس فصور ومكتكتبش الأسامي. لي باقي ليكم هو توضعو علامة الإشهار على فيديوهات الاشهار.
شكرا على حرية الرأي
شكرا على حرية الرأي
2 - الخبر مقدس و التعليق حر. الأربعاء 23 يناير 2019 - 22:11
صحافيات و صحافيو الجريدة الالكترونية " هسبريس " الرائدة، متمرسون و محترفون..يأتون بالخبر اليقين و يعلقون بأسلوب عالي، بعيدا عن التحيز و التعصب و المس بحرية و كرامة الاخر، في احترام تام لحقوق الانسان بصفة عامة..يحررون دائما أخبارهم بأسلوب احترافي شيق مبسط و مختصر، لا تشوبه اخطاء املائية أو نحوية... و رغم الجهود الجبارة التي تبدلونها ليل نهار، لأجل مدنا و اتحافنا بالخبر اليقين و المقدس، فبرافو، برافو عليكم و هنيئا لكم على عملكم النبيل هذا الذي تقدمونه لنا بالسرعة اللازمة و في حلة جميلة، في اطار مهنة المتاعب، و ما أدراك ما مهنة المتاعب..!!.. وشكرا شكرا جزيلا.
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