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كُتّاب وآراء
مبادرة إنسانية للإمارات بالمغرب
الأربعاء 23 يناير 2019 - 18:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - غوبر فريد الأربعاء 23 يناير 2019 - 17:53
المشكل هو هل تصل الاعانات الى من يحتاجها حقيقيا ام ان الأمور ستمر كالعادة بحيث أغلبيتها تذهب الى الموالين والتابعين.
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