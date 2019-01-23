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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مبادرة إنسانية للإمارات بالمغرب

مبادرة إنسانية للإمارات بالمغرب

الأربعاء 23 يناير 2019 - 18:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - غوبر فريد الأربعاء 23 يناير 2019 - 17:53
المشكل هو هل تصل الاعانات الى من يحتاجها حقيقيا ام ان الأمور ستمر كالعادة بحيث أغلبيتها تذهب الى الموالين والتابعين.
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