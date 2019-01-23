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كُتّاب وآراء
الوداد على متن البراق
الأربعاء 23 يناير 2019 - 23:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - معاذ الخميس 24 يناير 2019 - 00:11
ههههههههه هذي كاينة اول فريق يستقل البراق في البطولة اشهد يا تاريخ ديما وداد ٠
2 - chbalala الخميس 24 يناير 2019 - 00:42
الوداد في قطار فرنسي بثياب فرنسية وgel فوق الشعر الفرنسي ;والكلام العرنسي اي العربية والفرنسية , والسماعة والهاتف الفرنسي في المغرب !!!!
بالله عليكم هل نحن دولة?
ماذا يصنع المغرب? الضرائب والسجن.....ههههه
بالله عليكم هل نحن دولة?
ماذا يصنع المغرب? الضرائب والسجن.....ههههه
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