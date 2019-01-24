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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إبداعات جماهير الرجاء

إبداعات جماهير الرجاء

الخميس 24 يناير 2019 - 16:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - منصف الخميس 24 يناير 2019 - 16:20
إبداعات جماهير الوداد الأممي أروع
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-27
2 - محمد رشاد بوهلال الخميس 24 يناير 2019 - 16:21
جمهور فريق الرجاء البيضاوي المغربي جمهور مشاغب
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-16
3 - ali الخميس 24 يناير 2019 - 16:45
ياريت توريونا الابداعات ديالهم خارج الملعب و في الطريق السيار فالتشمكير والكريساج
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22
4 - Salim ould ahmed الخميس 24 يناير 2019 - 16:49
للأسف الكرة خدرت عقول الشباب،فعوض أن يهتموا ببناء مستقبلهم و المطالبة بحقوقهم،انجرفت بهم الملاعب نحو المجهول.أفيقو ياشباب قبل فوات الأوان
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6
5 - نهار مجاش الكار الخميس 24 يناير 2019 - 17:09
اغاني هذا الجمهور اصبحت عالمية لانه يشجع فريق عالمي..افتح القنوات لتسمع بنفسك...كفى من الحقد والكراهية..
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1
6 - kopiko الخميس 24 يناير 2019 - 17:14
لكن جمهور فوضوي و مشاغب فوق اللازم
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2
7 - samir الخميس 24 يناير 2019 - 17:24
بغينا انشوفو الابداعات لي دارو في لوطوروت هرسوا الطوموبيلات فاش كانو راجعين ولا ماعندكمش الفيديو ديالهم هاد الابداع
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2
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