24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
24/01/2019
الأيام القادمة
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:26
|13:44
|16:30
|18:54
|20:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- قائد بمراكش يستقبل "ضحايا تنبر جواز السفر"
- التنمر عبر الإنترنت .. جريمة يُعاقب عليها بالسجن في ميشيغان
- 5 حقائق مثيرة عن القطط السوداء
- إبداعات جماهير الرجاء
- مقاييس تساقطات الأمطار بالمملكة خلال 24 ساعة
"الفوترة الرقمية" توصد أبواب المحلات التجارية في سلا والقنيطرة (5.00)
- الحكومة تحدد تعويضات المجندين إجباريا بين 1050 و2100 درهم - (95)
- عبد الإله بنكيران - (65)
- الأساتذة المتعاقدون يقاطعون التكوين ويطالبون بالأجور وحق العطلة - (56)
- بثّ مباشر .. هسبريس تفتح ملف الحوار الاجتماعي والارتباك الحكومي - (47)
- إضرابات التجار الصغار في المغرب .. غضب عفوي أمْ احتجاج مُدبّر؟ - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إبداعات جماهير الرجاء
الخميس 24 يناير 2019 - 16:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
2 - محمد رشاد بوهلال الخميس 24 يناير 2019 - 16:21
جمهور فريق الرجاء البيضاوي المغربي جمهور مشاغب
تعليق غير لائق
-16
3 - ali الخميس 24 يناير 2019 - 16:45
ياريت توريونا الابداعات ديالهم خارج الملعب و في الطريق السيار فالتشمكير والكريساج
4 - Salim ould ahmed الخميس 24 يناير 2019 - 16:49
للأسف الكرة خدرت عقول الشباب،فعوض أن يهتموا ببناء مستقبلهم و المطالبة بحقوقهم،انجرفت بهم الملاعب نحو المجهول.أفيقو ياشباب قبل فوات الأوان
5 - نهار مجاش الكار الخميس 24 يناير 2019 - 17:09
اغاني هذا الجمهور اصبحت عالمية لانه يشجع فريق عالمي..افتح القنوات لتسمع بنفسك...كفى من الحقد والكراهية..
7 - samir الخميس 24 يناير 2019 - 17:24
بغينا انشوفو الابداعات لي دارو في لوطوروت هرسوا الطوموبيلات فاش كانو راجعين ولا ماعندكمش الفيديو ديالهم هاد الابداع
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7