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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | موسم الثلوج في إفران

موسم الثلوج في إفران

الخميس 24 يناير 2019 - 21:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Watfou الخميس 24 يناير 2019 - 21:19
We have a problem with our language. No one knows how to Express himself . Terrible educational system .
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15
2 - رضوان الخميس 24 يناير 2019 - 21:21
عندنا في مجتمهنا مشكل كبير وهو مشكل التعبير عن افكارك، اختيار الكلمات لقول ما تريد، نصيحة للأباء تعليم اولادهم كيف يعبرون ويعطيهم الفرصة الكاملة ليتكلمون ولا يقاطعونهم ويستمعون جيدا لهم.
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23
3 - خطورة الطرق المؤدية إلى إفران الخميس 24 يناير 2019 - 21:30
بدل التركيز على الثلوج و الجانب السياحي بإفران، وجب تسليط الضوء على حالة الطرق المهترئة و الخطيرة التي تؤدي إلى مدينة إفران خاصة الطريق رقم 8 الرابطة بين فاس و إفران. بالله عليكم عن أي سياحة تتحدثون و الطريق الرابطة بين فاس و إفران التي ورثها المغرب عن المستعمر الفرنسي أصبحت كارثية.؟؟؟.. طريق ضيقة و مليئة بالحفر و المنعراجات الخطيرة خاصة عن مدخل مدينة إموزار. حوادث سير بالجملة و أرواح تزهق كل أسبوع. كل ما فعلته الدولة المغربية في شخص إدارة الدرك هو إخراج باراجات للدرك على طول الطريق الرابطة بين فاس و إفران و كأن هذه الطريق تؤدي إلى تكنة عسكرية و ليس إلى مدينة سياحية. باراج في مدخل فاس... باراج في مفترق الطرق السيار... باراج قرب محطة الوقود التابعة للحركي العنصر مدخل صفرو.... براج قرب ضاية عوا باراج في مخرج إموزار.... السلامة يا ربي واش هدي دولة و لا ساحة حرب؟؟؟؟؟ سياحة لواه الكرموص البلدي
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7
4 - مغربي الخميس 24 يناير 2019 - 21:43
احتلالها للمرتبة التانية عالميا كأنظف مدينة في العالم لمرتين يوظح مذى رقي اهلها .ونتمنى من الجميع الحفاظ على بيئته لانها تعكس أخلاق أهلها .و السلام
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-2
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