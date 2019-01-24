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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | لحظة سقوط طائرة ميراج

لحظة سقوط طائرة ميراج

الخميس 24 يناير 2019 - 15:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زكرياء المغربي الخميس 24 يناير 2019 - 15:45
الحمد على سلامة الطيار المغربي
الله الوطن الملك
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9
2 - الدكالي الخميس 24 يناير 2019 - 15:47
على سلامتو.........................:
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17
3 - عبدالرحمان الخميس 24 يناير 2019 - 15:48
الحمد لله على سلامة الجندي ديالنا
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19
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