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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | لحظة تفكيك خلية إرهابية

لحظة تفكيك خلية إرهابية

الخميس 24 يناير 2019 - 17:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - khaald الخميس 24 يناير 2019 - 17:50
العز و النصر لرجال الأمن. اللعنة على الإرهابيين لا دين لهم. أتمنى اعدامهم لأنهم كانو سيقولون أبناء شعبنا
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2 - أناس الخميس 24 يناير 2019 - 18:00
يجب على الشغب المغربي العضيم أن يتحلى باليقضة وتبيلغ مصالح الأمن الوطني على كل من له أفكار أو يشيد بجراءم الدولة السلفية الداعيشية الشريرة المجرمة من أجل تطهير بلادنا الغالي العضيم أسد إفريقيا المغرب الشريف من طنجة العالة إلى الكويرة الغالية
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