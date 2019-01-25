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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة و"تقميط" الرضيع

مغاربة و"تقميط" الرضيع

الجمعة 25 يناير 2019 - 21:32

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - التشعالق الجمعة 25 يناير 2019 - 22:04
لهذا السبب المغاربة معروفون بالانفعال الشديد و الغضب وقلة الصبر,
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