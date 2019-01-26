24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
26/01/2019
الأيام القادمة
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:25
|13:45
|16:31
|18:56
|20:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- حوار مع صديقٍ "وهّابي" حول مفهوم "القِوامَة"
- البرلمان والساعة القانونية
- "هزالة" تعويضات التجنيد الإجباري تجلب انتقادات إلى حكومة العثماني
- هكذا تخدم اتفاقية الصيد شراكة "رابح - رابح" بين المغرب وأوروبا
- حقوقيات يطالبن بمبدأ المناصفة في "المستشارين"
أنثربولوجي ألماني: دين محمد ﷺ واحد .. ولا وجود لـ"إسلام مغربي" (5.00)
ضرورة انسحاب المغرب من الجامعة العربية ومنظمة الفرنكوفونية (5.00)
ماكدونالد: هذه آفاق العلاقات المغربية البريطانية بعد تطبيق "بريكسيت" (5.00)
المنع من دخول بلدان عربية يعيد نقاش "انتهاك كرامة المغربيات" (5.00)
- "هزالة" تعويضات التجنيد الإجباري تجلب انتقادات إلى حكومة العثماني - (100)
- العثماني: أشعر بآلام التجار .. ولا زيادة في "البوطا" دون تشاور - (79)
- الديالمي: الإرهابيون "حَراكو الجنة" .. والجنس خارج الزواج مقبول - (74)
- "مثلي مراكش" يكشف عن طلبه اللجوء إلى كندا لبدء حياة جديدة - (65)
- أزمة فنزويلا و"رحيل" مادورو .. مصائب البوليساريو فوائد للمغرب - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
صامد وكلاشات الراب
السبت 26 يناير 2019 - 08:48