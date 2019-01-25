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كُتّاب وآراء
لقاء بوريطة ولافروف
الجمعة 25 يناير 2019 - 20:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - سيرجي لافروف مبغا يشرف الجمعة 25 يناير 2019 - 21:35
من عهد بوريس يالسين أو ربما كدلك عهد غورباتشوف.
المهم الي بغيت ننكول ليكم متنساوش الإتفاقية في تبادل البشمكارة والمشرملين إدوزو عندهم واحد الشهر في التداريب العسكريةعندهم بين الجبال والتلوج والبرد القارس حتى يستقيمو،والي أرجع مرحبا به والي مات الله إرحمو.
المهم الي بغيت ننكول ليكم متنساوش الإتفاقية في تبادل البشمكارة والمشرملين إدوزو عندهم واحد الشهر في التداريب العسكريةعندهم بين الجبال والتلوج والبرد القارس حتى يستقيمو،والي أرجع مرحبا به والي مات الله إرحمو.
2 - ben الجمعة 25 يناير 2019 - 22:11
الحل لا عند مجلس الأمن بما فيها الدول الخمسة اصحاب الفيتو وحتى الجزائر اما عن الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن اصبح معروف تقاسم المناطق وتقوية النفود اما الجزائر ودورها في قضية الصحراء يجب علينا ان لاندكر حتى اسمها ونحن نعلم ونعرف جيدا دورها يبقى الحل بيدينا في المغرب اما ترك مجلس الأمن لان نعلم ماوقع لبطرس غالي حين اولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة واغتيال أمين الامم المتحدة السابق من قبل إسرائيل الصحراء معروف عند فرنسا واسبانيا كان علينا نحن وتونس وليبيا ومالي رفع دعاوي ضد الدول المستعمرة سابقا بما فيها تركيا او نترك الشعب يراسل اصحاب الفيتو ويوجه لهم رسائل شديدة اللهجة كما فعل الشعب حين رسل زوجة ميتران لان اصحاب الفيتو تهمهم مصالحهم هم لأي بدون حل المشاكل بل يزيدون المشاكل يجب على إفريقيا كدلك واقصد الشباب الافريقي هم من يعانون بسب آثار الاستعمار
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