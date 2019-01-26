24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
26/01/2019
الأيام القادمة
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:25
|13:45
|16:31
|18:56
|20:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- "وعيد العساكر" يستقبل جمهور الرجاء في العاصمة
- مستقبل علاقات المغرب وروسيا
- المفكر أدونيس ببيت ياسين
- العثماني ينكر "فيلّا إفران" ويطلب تبادل كشوفات الأبناك بين السياسيّين
- وفاة الموسيقار الفرنسي الشهير ميشيل لوغران
أنثربولوجي ألماني: دين محمد ﷺ واحد .. ولا وجود لـ"إسلام مغربي" (5.00)
ضرورة انسحاب المغرب من الجامعة العربية ومنظمة الفرنكوفونية (5.00)
المنع من دخول بلدان عربية يعيد نقاش "انتهاك كرامة المغربيات" (5.00)
الملك محمد السادس يجدد دعوة الرئيس الروسي بوتين لزيارة المغرب (5.00)
- المنع من دخول بلدان عربية يعيد نقاش "انتهاك كرامة المغربيات" - (131)
- الديالمي: الإرهابيون "حَراكو الجنة" .. والجنس خارج الزواج مقبول - (76)
- "مثلي مراكش" يكشف عن طلبه اللجوء إلى كندا لبدء حياة جديدة - (76)
- أزمة الطلب تعمق خسائر قطاع العقار للسنة الرابعة على التوالي - (72)
- لافروف: روسيا لا تدعم طرفا على حساب آخر في نزاع الصحراء - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المفكر أدونيس ببيت ياسين
السبت 26 يناير 2019 - 13:05