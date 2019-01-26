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كُتّاب وآراء
عصابة مسلحة في أورير
السبت 26 يناير 2019 - 13:42
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
1 - mgharrab السبت 26 يناير 2019 - 14:02
Le Maroc est devenu un pays tres dangereux d’y vivre.
2 - chadi السبت 26 يناير 2019 - 14:03
حسبنا الله و نعم الوكيل.اوا فين هو العثماني لي زاد الساعة.قول ليه يفيق يرد البال الناس
3 - ميمون السبت 26 يناير 2019 - 14:06
لو مس اجنبي قيد انملة لقا مة الدنيا ولم تقعد.ام المواطن فاجرك على الله.كل عام وانت بالف خير
4 - رشيد السبت 26 يناير 2019 - 14:09
اسلام عليكم نواحي اكادير كأورير تغازوت وتمراغت الخ.. كلها في الخطر وحتى اكاديرنفسها غما بالك بنواحيها؟
الله يحفظنا من اشرار
الله يحفظنا من اشرار
5 - الاحتياط واجب . السبت 26 يناير 2019 - 14:11
شخصيا انا مع غلق الابواب والتعامل مع اامواطنين عبر الشباك الذي يعجل الباءع في مأمن من حثالة البشر من اللصوص ومنعدمي الاخلاق .
6 - بدون السبت 26 يناير 2019 - 14:12
قلنا لكم حكموا بشرع الله ولكن ترفضون لانكم معهم و تشجعونهم .قال تعالى:(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )
7 - لحسن السبت 26 يناير 2019 - 14:12
لا حول ولا قوة الا بالله،على سلامة التاجر مسكين ماتضربش، على السادة القضاة ان يحكموا باقصى عقوبة ممكنة في مثل هاته الحالة حتى يكون هؤلاء المجرمون عبرة للاخرين.
8 - ولاد اوشاح السبت 26 يناير 2019 - 14:13
هدشي بزاف سيبا ولات في البلاد زيدنها بي ساعة والله هدو بغاو ينتقم من هد شعب مسكين حرام عليهم الله يخد فيهم الحق
9 - jawad السبت 26 يناير 2019 - 14:13
هذا كله بسبب التوقيت المزفت الصيفي يشجع التشرميل
10 - khaald السبت 26 يناير 2019 - 14:15
الحمد لله على سلامتك حفظك الله لوليداتك .رجل باينة فيك طيب و عندك شجاعة قوية واجهتي مجرمين بسيوفهم. نتمنى لهم السجن مؤبد و أعمال شاقة
11 - ريفي أصيل السبت 26 يناير 2019 - 14:19
قال الله تعالى :( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) .لكن جمعية حقوق المجرمين عطلوا الأحكام الشرعية .والكل يدفع الثمن.
12 - rachida السبت 26 يناير 2019 - 14:27
الثماني هو اللي خصو يعوض هاذ التاجر ويتحمل المسؤولية لا العثماني هو اللي زاد ساعة واعطى للصوص فرصة السرقة والناس نيام .
13 - Ahim السبت 26 يناير 2019 - 14:27
لا زلنا نؤكد على الجميع خاصة المقبلون عن الزواج بضرورة عدم الإنجاب فما عاد الناس يلدون إلا ساقط مشرملا أو فتاة تميل في طريق العهر والمجون. رغم أن الجميع يعلم هذه الحقيقة فلماذا يصر الجميع على الزواج والإنجاب مثنى وثلاث ورباع وهناك من له وجه القزدير لا يملك ختى قوت يومه فتجده قد ملأ الحي بزريعته !!!! أوقفواااا النسل رجاءا فهذا الوضع لا يطاق .
14 - mohamed السبت 26 يناير 2019 - 14:27
اكادير و النواحي فين كانو فيها غير ناس سوس كان فيها الامن و الامان.
اليوم راكوم عارفين .
اليوم راكوم عارفين .
15 - مواطن السبت 26 يناير 2019 - 14:33
على سلامتك اخونا ...والله اياخد الحق فهاد الحكومة اللي زايدة هاد الساعة على المواطن والسلطات غادي توصل لهاد العصابة في اقرب وقت انشاء الله !!!!
كيبق السؤال ديما مطروح فين غاديا هاد البلاد ؟؟؟الحكومة من جهة الكريساج من جهة اخرى الاغتصاب القتل .....؟؟؟؟
كيبق السؤال ديما مطروح فين غاديا هاد البلاد ؟؟؟الحكومة من جهة الكريساج من جهة اخرى الاغتصاب القتل .....؟؟؟؟
16 - مجهول الهوية السبت 26 يناير 2019 - 14:40
أولا الحمد لله على سلامتك و سلامة الأخ الدي أراد أن يساعدك
أتفق معك تماما بدون مزايدات لكن مع كامل الأسف الشديد السرقة منتشرة في ربوع المغرب سواءا بالساعة الإضافية و بدون ساعة هده هي الحقيقة الواضحة
بالنسبة لي شخصيا أعتبر مثل هؤلاء إرهابيين من نوع آخر و المشكل الحقيقي هو القضاء المغربي و ليس الأمن
أتفق معك تماما بدون مزايدات لكن مع كامل الأسف الشديد السرقة منتشرة في ربوع المغرب سواءا بالساعة الإضافية و بدون ساعة هده هي الحقيقة الواضحة
بالنسبة لي شخصيا أعتبر مثل هؤلاء إرهابيين من نوع آخر و المشكل الحقيقي هو القضاء المغربي و ليس الأمن
17 - massinisa السبت 26 يناير 2019 - 14:41
السؤال هو اين الدرك ؟ تجدهم فقط في الطرقات. يجب ادخال الشرطة في هذا الشريط مثل انزا حتى يعم الامن
18 - مرزوك عبدالله السبت 26 يناير 2019 - 14:42
اسمع اسي العثماني على ودنيك الساعة ديالك او مادايرة في هاذ الشعب المسكين ولا انت ناعس ماجايب للدنيا اخبار الله يصاوب والسلام وحسبنا الله ونعم الوكيل
19 - rabatage السبت 26 يناير 2019 - 14:44
ما دام هناك التساهل و التخفيف في الاحكام مع مثل هؤلاء فانتظروا اكثر و اكثر حمل السيوف وارعاب الناس يجب ان يدخل في قانون الارهاب و الحكم بالمحاكم العسكرية و الا فستستفحل الاوضاع اكثر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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