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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أسباب العزوف عن الزواج

أسباب العزوف عن الزواج

السبت 26 يناير 2019 - 20:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - هشام السبت 26 يناير 2019 - 20:40
اغلب المغاربة الذكور غير مهتمين بالزواج في سن مبكر. والسبب بسيط هو ان اغلبهم بعيدين عن دين الله. والدعارة عالية الجودة ورخيصة الثمن. وبالتالي لماذا سيتزوج المغربي ادا كان سيعيش حياته بدون مشاكل بارخص الاثمان ويمكنه تنويع العلاقات. في حين مع زوجة واحدة فهو ملزم للبقاء معها طول العمر
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2 - الزواج التزام . السبت 26 يناير 2019 - 20:52
كتلقى ااشباب كيخسر مية تدرهم يوميا غير على السجاءر والقهوة ولباسات لمدة عشر سنين وهو كيقول ليك ماقاد على زواج وكتلقى شباب اخور خدام غير بثمانين درهم مزوج وعايش مع مرطو مرتاح البال المشكلة مشكلة تنظيم قبل ماتكون مشكلة قلة شي .
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