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كُتّاب وآراء
العثماني: بنكيران حر بآرائه
الأحد 27 يناير 2019 - 12:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - هشام الأحد 27 يناير 2019 - 12:51
المسرحية واضحة عشتو الدور مزيان. كان بامكانكم تمثلو علينا وصافي ولكن نتوما عشتو الدور وتيقتوه.
2 - youssef de sygh الأحد 27 يناير 2019 - 12:58
كو غي عطيتونا التيساع متحكمونا منحكموكم
يديرو خير في رؤوسهم وفي الناخب لي تصيدتوه
معادنا أمام ألله تعالى
يديرو خير في رؤوسهم وفي الناخب لي تصيدتوه
معادنا أمام ألله تعالى
3 - taha الأحد 27 يناير 2019 - 13:13
Mr le premier ministre a utilisé le terme région (الجهة) 14 fois dans un discours qui dure 1.22 minutes . toujours des mots vagues vides de sens.
4 - wood الأحد 27 يناير 2019 - 13:15
المخزن قام بإرشاء بنكيران بالتقاعد الإستثنائي و في المقابل فضح بنكيران هذا الأمر لان عرف أن هدايا المخزن كلها مسمومة و يتبعها أذى ، فالمخزن بارع في خلق الأحقاد بين السياسيين و زع الخلافات بين الأحزاب و نشر الإشاعات ، فعدد من السياسيين تفطنوا للاساليب القذرة للمخزن . فقد تم ترويج ان محاكمة بوعشرين وراءها أخنوش كما تم ترويج أن حملة المقاطعة وراءها الباجدة بينما كان المحرك لهما هو المخزن المسؤول الأول على كل الأفات و الكوارث التي يعيشها المغاربة !!!
5 - FROM RIF الأحد 27 يناير 2019 - 13:43
المحكومة السابقة والمحكومة الحالية كلكم اعداء الشعب وكلكم بحال بحال وكلكم حجتكم ظعيفة.
6 - هشام كولميمة الأحد 27 يناير 2019 - 13:46
المسرحية واضحة لمن تتبع و يتتبع الجماعات الإسلاماوية...ماذا تنتظرون من حزب يميني أن يقدمه للشعب المغربي؟أما عن الذين صوتوا لصالحه فلا حول ولا قوة لهم...و خصوصا للذين لم يستفيدوا من أي شيء،اعتقدوا انه حزب إسلامي ههههههه.
7 - Abdelghani الأحد 27 يناير 2019 - 13:58
بنكيران يشوش على العثماني راه باينة ... و العثماني راجل درويش ما عندوش مع المعيار و الكلاشات ... عندو غير مع الشمس مشرقة و العصافير تزقزق .. و سنعمل ... و سنفعل .. و س .. و س ...
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