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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أخنوش .. الأحرار والتجار

أخنوش .. الأحرار والتجار

الأحد 27 يناير 2019 - 15:32

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - ملوووك الأحد 27 يناير 2019 - 15:52
واصلو مساركم ايها الأحرار أنتم في القمة
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-12
2 - حكيم الأحد 27 يناير 2019 - 15:53
حزب التجمع أول من دعا الى الاسراع في ايجاد حلول لاحتواء الأزمة بطريقة ديمقراطية
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-14
3 - عبدالصمد الأحد 27 يناير 2019 - 15:53
‎التجمع الوطني للأحرار دخل الى الاغلبية عن جدارة و استحقاق و كفاءة كوادره و ليس منة أو صدقة من تجار الدين الذين أغرقوا بلادنا بالديون و الوعود الزائفة.
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-10
4 - bouchra الأحد 27 يناير 2019 - 15:53
هذه هي الأحزاب التي ترقى لطموح المواطن أحزاب مسؤولة تقترح الحلول للمشاكل والعراقيل وتشتغل على تفعيلها في الواقع
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-13
5 - hamza الأحد 27 يناير 2019 - 15:57
التجمع الوطني للاحرار حزب المستقبل، يناضل من اجل العيش الكريم لكل المغاربة.
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-11
6 - FAICAL الأحد 27 يناير 2019 - 16:16
جوج بحور واخنوش كيبيع السردين للمغاربة الفقراء بازيد من عشرة دراهم للكيلو وبعظ الاحيان تيوصل اربعون درهما للكيلو والسردين في الحقيقة ماخصوهش كاع يفوت ثلاثة دراهم للكيلو اما الحوت الابيظ والاحمر والكروفيت راه 55 بالمئة ديال المغاربة ماعمرهوم ذاقوه ولا دخل لدارهم ,اخنوش همش وقج كاع الفلاحين الصغار ومكيعطيش ليهم كاع الوقت.
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7
7 - مجهول الهوية الأحد 27 يناير 2019 - 16:19
مجرد كدب في كدب من أجل مصلحتكم الشخصية لا أحدا منكم بجانب التجار أو المواطنين البسطاء بصفة عامة قهرتونا بالشفوي لا أقل ولا أكثر
المواطن فقد الثقة الكاملة في جميع مؤسسات الدولة و أحزابها الكرتونية القدرة
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4
8 - نور الدين الأحد 27 يناير 2019 - 16:19
تنزيل مسار الثقة سيكون هو المفتاح الانتقال الى المغرب الذي نريد
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0
9 - ريفي الأحد 27 يناير 2019 - 16:21
لا أعلم لماذا و لكن كلما ظهر منشور او مقال حول أخنوش أو حزبه إلا و يرافقه في التعاليق ذباب إلكتروني يهتف به و يكتب نفس التعليقات....خسئتم
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7
10 - سلام الصويري الأحد 27 يناير 2019 - 16:22
الذباب الإلكتروني الذي يمجد الزعيم المظلي كاننا في الاتحاد السوفياتي سابقا والصين في عهد ماوسطون .
كما ان الغياطة اصابهم الزهايمر وينسون ان الجميع يعرف الضروف التي خلق فيها الحزب من طرف السلطة في سنة 1977 وكيف احرز على الأغلبية في ضرف وحيز وكيف ساهم في مختلف الحكومات السابقة والتي بسببها تم تدمير البلد وهو يعيش فقط في السلطة ولا يمكن ان يعيش خارج احضان الدولة لانه الذراع السياسي للدولة العميقة توفر له كل الإمكانيات المادية والبشرة ويتكلف العمال والباشوات بتنظيم ملتقيات الزعيم المظلي .
فكيف يتكلم هولاء عن حزب المستقبل ؟؟
انه فعلا الاستهزاء من عقول القرّاء قليل من الحياء واحترام ضمير القرّاء فهم ليسوا اغبياء
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4
11 - الياس الأحد 27 يناير 2019 - 16:24
اتمنى صادقا ان يلتحق الشباب بحزب التجمع لانه هو حزب الشباب و قضايا الشباب.
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-4
12 - نزهة الأحد 27 يناير 2019 - 16:26
طبيعي جدا أن تقع مشاكل و صراعات داخل هذه الحكومة لأن 37 مقعد بغات تحكم ف 125 مقعد وتشوش وتعرقل وتكون طابور خامس و تشكل نفر من المندسين . ونا شخصيا كنقول أن الإحترام المتبادل هو ماصوتش عليا الشعب مندخلش فالحكومة نمشي المعارضة براسي مرفوع أما التحالف g7 كلشي ممكن لأنه من تحالف بالأمس مع الأحزاب التابعة و الملحقة لن يتورع عن ذلك مرة أخرى.
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