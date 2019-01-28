وفاة بإنفلونزا الخنازير

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الاثنين 28 يناير 2019 - 16:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - مواطن الاثنين 28 يناير 2019 - 16:57
من فاس الله يرحمها ويصبر الاهل ديالها هدا الفروس هدا العام صعيب بزاف
وتيطول السعال
وتيطول السعال
2 - ADAM الاثنين 28 يناير 2019 - 17:02
في البداية اللهم إرحمها و أغفر لها و هون عليها عند السؤال و أرزق أهلها الصبر و السلوان و ارزق أبنها الحياة يا رب العالمين و تانيا اقول لشقيق المتوفية قد نصدق كل كلام الدي قلته لكن أن تصرح أن طبيب قال لك لو أتى الله تعالى في تلك اللحظة لن يفعل لها شئ صراحة أهنا راك وسعتيها بزاف و تالتا صرحت أنها تعرضت للأهمال و الطبيب لم يعطيها الدواء المناسب رغم كتابته في الوصفة الطبية لهدا كان عليك انت عائلتها أن تطالب ا بتشريح الجتة للتأكد فعلا أنها لم تلقى العلاج المناسب ؤ فاش انت ما عندكش تيقة في الأطباء المغاربة و تتصل بطبيب في فرنسا لأستشارته كنت أتهزها تديها فرنسا
3 - رضوانلعلالي الاثنين 28 يناير 2019 - 17:03
ان للاه وان البه لا راجهون عزاونا لك ولجمبع العا يله ديالكم واسرتها وباخق ززوجوها انا معاك اخويا لازم تبعهم قنونيا انت من شباب المغرب لخاصننا نتفتخرو بكم كلام موزون حتى مختص ممكنش بغهمنا هادشي
4 - بوصيعان الاثنين 28 يناير 2019 - 17:10
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمها ويغفر لها ويصبر اهلها، الأعمار بيد الله سبحانه ولكن هناك إهمال وإهمال من وزارة الصحة في المغرب،حسبي الله ونعم الوكيل.
5 - هشام الاثنين 28 يناير 2019 - 17:20
أسأل الله أن يرحم أختنا و زوجة صديقي, هذه الاخت ماتت بحكم القدر و غش و خيانة الطبيب الذي سوف نعلم الناس لاحقا باسمه. كيف يعقل ان يكتب الطبيب انه يعطي الاخت Temaflu كل ساعتين و هو الدواء الوحيد الذي يقاوم H1N1 , و لم يصارح انه كاذب الا لما تبين ان حالتها تتدهور و المصيبة ان أهل الضحية كانوا على استعداد لجلب الدواء من فرنسا و لكن سيادة الطبيب المتكبر اعلمهم ان وقت الدواء قد فات و لو نزل الله ما استطاع ان ينقذها. اين المسؤولون في وزارة الصحة؟ من سيقف لهذا الطبيب و يجره لمحاكمة عادلة؟أرى أنه يجب منع كل مسؤول و رجل اعمال من المعالجة في الخارج حتى يتحسن منظوم الصحة في الداخل. لكم الله يا دراويش وطني ....
6 - انا جيت جونيمار الاثنين 28 يناير 2019 - 17:21
كلام الطبيب على صح شاءت الأقدار والله هو الشافي ووسع كرسيه السموات والأرض كيف يأتي الله هو أراد أن يطمىنك والخنازير التي حجزت الشهر الفائت وين مصدرها أو أو بعض المأكولات المعلبة ترسلونها من بلاد فرنس فانت إلى العائلة ولم تلقوا لها بال اذن الخنزير موجود المرض ولا بد الله هو الشافي الموت ضروري وليس له مرد إذا جاء اللهم اخلفهم خير ماضاع منهم أن الله مع الصابرين ومع المتقين ومع المحسنين أي معهم حسيا وليس بالمعنى الذي يريده العلمانيين الشمس تغرب في عين حمىة ولم يستنبطوا الآية وهم لايفقهون
7 - abdo الاثنين 28 يناير 2019 - 17:22
هاد الاطباء ماكيعارفوش في الطب الشعبي. كان خاصهوم يسخنو الزيت البلدية مع الثوم ويشربوه ليها.
8 - AZIZ الاثنين 28 يناير 2019 - 17:28
إنا لله وإنا إليه راجعون تغمدها الله بواسع رحمته
يجب أن يحاسب كل من سولته نفسه تهاون أو استهتار بأرواح الناس وخاصة الأطباء مثل هذا العينة
يجب أن يحاسب كل من سولته نفسه تهاون أو استهتار بأرواح الناس وخاصة الأطباء مثل هذا العينة
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