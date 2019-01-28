24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
28/01/2019
الأيام القادمة
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:56
|08:24
|13:45
|16:33
|18:58
|20:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- الديالمي والحرمان الجنسي
- أولاد فارس الحلّة .. جماعة فقيرة مهجورة تسير في درب التنمية
- تحالف الفقر وندرة حطب تدفئة الأجسام ينهك "زاوية عبد السلام"
- الصديقي: ولادة "رزان" غيرتني .. و"طاكسي بيض" جديدي السينمائي
- هل تبدد زيارة بوتين مَخاوفَ المغرب من مُحاباة الرُّوس للجزائر؟
أولاد فارس الحلّة .. جماعة فقيرة مهجورة تسير في درب التنمية (5.00)
المغرب يتفادى الخضوع لصندوق النقد بشأن تسريع تحرير الدرهم (5.00)
- أخنوش يرفض "ضبابية نواب" وتبخيس مكاسب "المغرب الأخضر" - (104)
- أزمة التجار تفيض كأس خلافات الحكومة بين "البيجيدي" و"الأحرار" - (96)
- الجزائر تتأبط ملف "نزاع الصحراء" لاختراق الدبلوماسية الأمريكية - (76)
- سياسة "تخريب التعليم بالتعريب" تُثير جدلاً بين برلمانيين مغاربة - (71)
- هل تبدد زيارة بوتين مَخاوفَ المغرب من مُحاباة الرُّوس للجزائر؟ - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حماة البيئة البحرية بالمغرب
الاثنين 28 يناير 2019 - 20:55