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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | جنازة ضحية الأنفلونزا

جنازة ضحية الأنفلونزا

الاثنين 28 يناير 2019 - 21:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - oujdi الاثنين 28 يناير 2019 - 21:44
ألم تقل الحكومة أن لا توجد حالة انفلوانزة الخنازير فهاهي الحالة أشريف واسمو غادي تقول هاد الساعة الحاصول كلامكم أصبح كله كدب فكدب عيينا نحاولو نتيقوكم ولكن بدون جدوى
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2 - PASTEUR الاثنين 28 يناير 2019 - 21:54
وزير الصحة عليه أن يوفر الدواء المضاد في الصيدليات وبسرعة ! فهوحسب علمي غير متوفر في السوق!
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3 - سعيد الاثنين 28 يناير 2019 - 21:56
الصحة في المغرب كارثة والله العظيم إلى مشيت المستشفى الاقليمي لمحاربة السل إلى الناس كلشي مريض والغريب في الامر لعندهوم مرض الرية كيطلقوهوم مبقاوش كيشدوهوم حتى ابراو قال لي طبيب أن الدنيا تطلات كل خطرة جاي عندوا شي واحد مصاب خاصة دوك صحاب الشيشة عفاكوم دوك الخابيات ديال الما متشربوش منهوم السلام من الوجه نقصوا منوا دزتي شي مرحاض على برا غسل اديك بالصابون أنا مكنتش كنتيق هاتشي وكنقول الدولة دايرة جهدها كتعطي الدواء فابور ولكن المرض غير كيزيد ولبغا اتيقن امشي ادخل لأي مستشفى اقليمي خاص بمحاربة هادا المرض الدولة لايهمها المواطن الخدمات الصحية دون المستوى كدخل لسبيطار عمومي بحال إلى داخل الحبس اللهم الطف بنا وبابناءنا وأبعد عنا الآفات والامراض يا أكرم الاكرمين
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4 - ام عائشة الاثنين 28 يناير 2019 - 21:58
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها وثبتها عند السؤال واجعلها من اهل الجنة وارزق زوجها واهلها جميعا الصبر والسلوان .
تعازي الحارة لكل افراد اسرتها وخاصة اخ سعيد زوجها اللهم اجره في مصيبته واخلفه خيرا منها.
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5 - محمد الاثنين 28 يناير 2019 - 22:00
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
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6 - nabil الاثنين 28 يناير 2019 - 22:00
عظم الله أجركم، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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