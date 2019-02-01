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كُتّاب وآراء
جرموني والتعليم المغربي
الجمعة 01 فبراير 2019 - 08:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - محمد الفاسي الخميس 31 يناير 2019 - 23:31
تحليل عميق. الكل يراهن على الإنجليزية وكل المغاربة إذا استفتيتهم سيختارون الإنجليزية إلا وزيرنا الوحيد الذي يقول بالفرنسية وكأن فرنسا حقنته بحقنة.
على المغاربة الخروج إلى الشارع من أجل المطالبة بالإنجليزية بديلا عن الفرنسية
على المغاربة الخروج إلى الشارع من أجل المطالبة بالإنجليزية بديلا عن الفرنسية
2 - سعيد المقدم- بلباو الخميس 31 يناير 2019 - 23:46
فعلا لقد لعبت الدولة دورا مركزيا في تخلف المدرسة العمومية.ففي السبعينات و الثمانينات كان الوعي المعرفي و السياسي لطالب المستوى الخامس من الثانوي ارقى بشكل واضح اذا.ما قورن بطالب الاجازة حاليا.لقد هيمن فكر اليسار انذاك على الساحة الطلابية و هذا بدا جليا في الاصطدام مع النظام السياسي .في اسبانيا راهنا لا تشكل اللغات اشكالية بالنسبة للمستوى التربوي.فمثلا في بلاد الباسك يعتمدون على اللغة الباسكية في مناهجهم و مع ذلك المستوى التعليمي في هذه المنطقة احسن من باقي اسبانيا.
3 - متتبع الجمعة 01 فبراير 2019 - 01:08
الدولة جربت العديد من طرق الإصلاح الفضفاضة وكلها فشلت
أدعوها هذه المرة أن تجرب تحسين وضعية المعلم ....
( هذا إن كنتم صاديقين في محاولة الإصلاح)
أدعوها هذه المرة أن تجرب تحسين وضعية المعلم ....
( هذا إن كنتم صاديقين في محاولة الإصلاح)
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