24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2413:4516:3418:5920:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. الرميد يرد على أخنوش: مسؤولية "الأحرار" أثقل في أزمة التجار (5.00)

  2. تقرير "العدل والإحسان" ينتقد "فشل النموذج التنموي" (5.00)

  3. وزير سابق: "امتيازات بنكيران" غير مسبوقة .. معاش وسيارة وحرّاس (5.00)

  4. حرف "تيفيناغ" غير قابل للمساومة (5.00)

  5. رضيع مغربي يحفظ العواصم وينكر وجود إسرائيل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | المغرب في مؤشر الفساد

المغرب في مؤشر الفساد

الثلاثاء 29 يناير 2019 - 18:37

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.