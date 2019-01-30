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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | داء غريب يحيّر الأطباء

داء غريب يحيّر الأطباء

الأربعاء 30 يناير 2019 - 14:06

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - مواطنة الأربعاء 30 يناير 2019 - 14:23
اله إعفو عليك اختي ويعفو على جميع مرضى المسلمين.ولي عندو صحتو إحمد الله عليها ره الصحة هي كووولشي.
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8
2 - المغرب فلا تستغرب الأربعاء 30 يناير 2019 - 14:31
دباا الاطباء ولا صحة عالجوا الأمراض الاخرى ولي باينة باش يعرفو شي مرض ولا داء آخر .. الله يحسن العون والله يشافيها ويشافي جميع المسلمين يا رب
والسلام
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3
3 - الحسين الروداني الأربعاء 30 يناير 2019 - 14:35
أسئل الله أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي أثرا. يارب العالمين
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8
4 - ساكن جوار المستوصف البدوي ببضع الأربعاء 30 يناير 2019 - 14:37
اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما أن كان الداء حير الأطباء لماذا وصفوا لها الدواء يزيدها هلاكا زيادة على هذا يجب السؤال هل الطمث لديها عادية أم لا
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5 - abo zaki الأربعاء 30 يناير 2019 - 14:42
الله اشفيك اختي اصبري الله كبييييييييير
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5
6 - abdou الأربعاء 30 يناير 2019 - 14:57
الشفاء انشاء الله للاخت ربي يشفي
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7 - adam الأربعاء 30 يناير 2019 - 14:58
السلام عليكم . هاد الأخت مسكينة مزال مالقتش المحسنين فهاد البلاد سنين أهي كتعاني الله يفرج همها ويشفيها ويشفي جميع المسلمين
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