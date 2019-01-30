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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مراجعة مدونة الأسرة

مراجعة مدونة الأسرة

الأربعاء 30 يناير 2019 - 16:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Peace الأربعاء 30 يناير 2019 - 17:53
هتان النقطتين التي ذكرت, الزواج للمتعة, انا شخصيا لا اعرفه, الزواج هو ميثاق غليظ و ليس للمتعة فقط, يعني هناك تعاقد على تحمل المسؤوليات و الاتزام بمجموعة من الامور, التي تخص العلاقة الزوجيةو ليس للمتعة فقط. اما بالنسبة للنفقة, اذا كان للمراة اموال و و زوجها ليس لديه مال, فلا يحق لها رميه في الشارع, و الا فهذه ليست علاقة اصلا, بدون رحمة و لا مودة و لا حقوق. في الدول المتقدمة قانونيا لا يمكن ان يرمي احد الزوجين بالاخر في الشارع. ربما يكون الزوج هو الذي اوصلها لذلك المنصب او لتلك المكانة و صبر معها, نفس الشيء بالنسبة للزوجة. و هذا يتوافق مع مقاصد الشرع الاسلامي.
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