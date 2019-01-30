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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | اغتصاب وقتل شاكيرا

اغتصاب وقتل شاكيرا

الأربعاء 30 يناير 2019 - 20:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - jalal tetwani الأربعاء 30 يناير 2019 - 20:23
لا حول ولا قوه الا بالله, لك الله يا امه تمر بابشع ازمه اخلاقيه لذلك تضحك وتفعل فينا ساءر الامم ماتشاء ليس كعصر اسلافنا كانوا يحسبون لهم الف حساب
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2 - ربما تتحدت الأربعاء 30 يناير 2019 - 20:26
طريقة كلام الام كأنها لاتتألم لوفاته او كانت تريد تطبيق الله يفرقنا بلا دنوب
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3 - mohajir الأربعاء 30 يناير 2019 - 20:26
ا لام تتكلم ببرودة دم وكانها تحكي قصة مقتول ما بعيدا كل البعد عنها
فهموني انا راه ما فهت والوا ??
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4 - بلال الأربعاء 30 يناير 2019 - 20:30
اولا يا سيدتي تعازي الحارة لوفات فلدت كبدك، لكن حسب ما فهمت من تصريحك و ربما اكون غالط. إن ولدك مثلي، يقلد اانساء... والسبب واضح، لكن عليك أن تراجعي نفسك وتقومين بنقد ذاتي لكي تدركي ما هي الأسباب التي جعلت ابنك المرحوم يصير على ما كان عليه.
انا للاه و اليه راجعون.
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5 - رشيد 73 الأربعاء 30 يناير 2019 - 20:36
ماعساي أن أقول إلا ياربي تصلح أولادنا جميعآ
قولوا آمين
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6 - مغتاض الأربعاء 30 يناير 2019 - 20:41
لا حول ولا قوة الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل.إختلط الحابل بالنابل.اللهم لطفك يا رب العلمين.اقتربنا من سقوط القناع.المستوى الاخلاقي في تدني مخيف؛ كل الإكراهات تصب في اتجاه واحد؛ اللهم ردنا اليك ردا جميلا يا رب العالمين.
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7 - ياربي السلامة الأربعاء 30 يناير 2019 - 21:01
والله يلا هادشي كا يخوف أنا بعيد من عائلتي وليت كانخاف عليهم ياربي تلطف القتل ولينا كانسمعوه بحال السلام عليكم
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