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كُتّاب وآراء
وفاة جديدة بإنفلونزا الخنازير
الخميس 31 يناير 2019 - 14:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
1 - زكرياء المغربي الخميس 31 يناير 2019 - 15:05
على وزارة الصحة ومديرية عالم الأوبئة إيجاد الدواء الملازم للقضاء على إنفلونزا الخنازير الشعب المغربي أصبح يشعر بالقلق
2 - ahmed الخميس 31 يناير 2019 - 15:07
خلاصة القول
اللهم صلى علي سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد.
اللهم اني اسألك باسمك الأعظم الذي اذا دعيت به أجبت أن تحفظ بلاد المغرب، وأهل المغرب وكافة عبادك المسلمين ومن شئت من خلقك يارب
اللهم صلى علي سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد.
اللهم اني اسألك باسمك الأعظم الذي اذا دعيت به أجبت أن تحفظ بلاد المغرب، وأهل المغرب وكافة عبادك المسلمين ومن شئت من خلقك يارب
3 - Bouta.... الخميس 31 يناير 2019 - 15:08
يا وزير الصحة أخرج إلى العلن وقل ما عندك أو أنت تتستر خوفا من الإحراج ولماذا لا يوجد لقاح أودواء لهذا المرض؟؟؟
4 - sinoh الخميس 31 يناير 2019 - 15:11
والوزارة تكذب و يوم يخرج مدير باستور ويصرح بان الفروس القاتل اصبح فيروس عادى ولم يعد كما كان في 2009 من نصدق ومن نكذب
5 - مغتربة الخميس 31 يناير 2019 - 15:11
الله يصبركم اخواني و يسكنها فسيح جنانه.
الصبر
الصبر
6 - مغربي الخميس 31 يناير 2019 - 15:12
والله حتى بزاف
مكينش شي حاجة بقات تفرح فهاد البلاد التعيسة
لك الله يا وطني.
مكينش شي حاجة بقات تفرح فهاد البلاد التعيسة
لك الله يا وطني.
7 - مواطن مفربي الخميس 31 يناير 2019 - 15:13
المغرب دولة فااااشلة في الطب، أجيو تشوفو سيادكم الإسبان في الطب والتعامل ،غير التعامل والإهتمام ديالهم بالمريض كتحس بأنك عندك قيمة كترتاح نفسيا،الطب في المغرب لاحول له ولا قوة،الضحية الأول في المغرب هو الشعب،حنا كنبغيو البلاد ديالنا ولاكن كرهتونا فيها ؟
8 - دمنات الخميس 31 يناير 2019 - 15:14
إنا لله وإنا إليه راجعون ... اللهم ارزقهم الصبر .
9 - مهاجر الخميس 31 يناير 2019 - 15:15
انا مهاجر.والله اغار للفرق الشاسع بين المعاملة النبيلة التي نتلقاها بديار الغربة في جميع المرافق وبين اﻻهانات اللتي نعيشها في ما يسما بوطننا.الله ياخد الحق.
10 - فاعل جمعوي الخميس 31 يناير 2019 - 15:16
على وزارة الصحة ان تتحرك فورا وتوفر اللقاح في كل مدينة ،أرواح الناس ليس عبثا ؟
هذا أمر خطير جدا ؟
وإنا لله وإنا إليه راجعون في وفاة هذه السيدة .
هذا أمر خطير جدا ؟
وإنا لله وإنا إليه راجعون في وفاة هذه السيدة .
11 - مواطنة الخميس 31 يناير 2019 - 15:16
انا لله و انا اليه راجعون.السيدة الله يرحمها و الله يصبر العائلة ديالها . و وزير الصحة يجب ان يقدم استقالته اذا كانت فيه ذرة الانسانية لان ارواح الناس ماشي لعبة . خاصهم يوفروا الدواء في جميع المراكز الصحية لان المرض اصبح متفشي و غير الله يحفض و صافي .
و باراكا ما تبقاو تكدبو علينا و تقولو لينا راه ما كاين والو بالعكس المرض كاين و خاص الناس يحضيو راسهم
و باراكا ما تبقاو تكدبو علينا و تقولو لينا راه ما كاين والو بالعكس المرض كاين و خاص الناس يحضيو راسهم
12 - سلام الصويري الخميس 31 يناير 2019 - 15:16
طريقة التعتيم المتبعة منذ عشرات السنين من طرف الجهات الرسمية اَي المخزن تعبر عن احتقار المواطن وعدم اعطاءه اَي اهتمام لان المسؤولين ليسوا مرتبطين بصناديق الاقتراع ولا يهمهم رأي المواطن !!
وهذه الأساليب تجاوزها الزمان وتؤدي فقط الى مزيد من الاحتقان وفقدان الثقة بين المواطن والسلطة .
اتقوا الله في هذا البلد أساليب التعتيم لن تخدم استقرار المجتمع على المدى المتوسط والبعيد
وهذه الأساليب تجاوزها الزمان وتؤدي فقط الى مزيد من الاحتقان وفقدان الثقة بين المواطن والسلطة .
اتقوا الله في هذا البلد أساليب التعتيم لن تخدم استقرار المجتمع على المدى المتوسط والبعيد
13 - الضمير الخميس 31 يناير 2019 - 15:16
جاني خبر وفاة ٱحد أفراد العائلة بمصحة في الدار البيضاء وهوشاب،لم تكتب له وصفة تاميفلي إلا قبل وفاته بيومين علما أنه كان في المستعجلات ما يزيد عن أسبوع.
تاميفلي لم تجلبه وزارة الصحة في وقته حتى يكون متوفرفي الصيدليات.
الموت حق لكن بعد الدواء وليس بدون توفيرالدواء للمريض .
لو تم هذا الخطأ الفضيع في ٱحد دول أوروبا لإستقال معالي الوزيزأو أقيل ولتم إعادة النظرفي مؤهلاته!
Vous manquez de conscience professionnelle
تاميفلي لم تجلبه وزارة الصحة في وقته حتى يكون متوفرفي الصيدليات.
الموت حق لكن بعد الدواء وليس بدون توفيرالدواء للمريض .
لو تم هذا الخطأ الفضيع في ٱحد دول أوروبا لإستقال معالي الوزيزأو أقيل ولتم إعادة النظرفي مؤهلاته!
Vous manquez de conscience professionnelle
14 - cache la vérité الخميس 31 يناير 2019 - 15:17
Le gouvernance cache la vérité aux marocains.
15 - مرزوك عبدالله الخميس 31 يناير 2019 - 15:17
نحن لا نحتوي على الطب بمعني الكلمة في المغرب انما النصب والاستحواد على اموال المواطنين ظلما وعدوانا ووزارة الصحة لا تستطيع الاجابة على سؤال زوج الضحية الثانية وانا لله وانا اليه راجعون والله يرحم الضحية ويلهم ذويها الصبر والسلوان
16 - من روما الخميس 31 يناير 2019 - 15:20
لو كانو مواطنين غربين أو أمريكيين وماتو هنا لرءيت جميع الوزارات تبحت عن الداء والدواء لكن المواطن المغربي لاقيمة له إلا في موعد الانتخابات هذا هو ماجنيناه حين وضعنا الذئاب على حراسة الأغنام
17 - mehdi الخميس 31 يناير 2019 - 15:21
je suis. resident à l'étranger
wallah. ita bkite
عظم الله اجركم
wallah. ita bkite
عظم الله اجركم
18 - الحسين من ميرلفت الخميس 31 يناير 2019 - 15:22
السؤال هل حقا لدينا وزارة تهتم بصحة المواطن .....؟
19 - محمد الخميس 31 يناير 2019 - 15:23
الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة،ولكن المشكل المطروح هو كيفاش دخل هذا المرض لبلادنا،؟؟؟؟
20 - القضاء والقدر الخميس 31 يناير 2019 - 15:27
كفى من زرع الهلع والقلق عند المواطنين فحالات الموت قليلة و عادية ومحدودة.ويوميا يوموت الناس. والموت قضاء وقدر إذا جاء الأجل فلا ينفع طبيب ولاعشاب.اللهم إرحم موتنا.
21 - hicham الخميس 31 يناير 2019 - 15:31
الله يواليها برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جنانه
والله يرزقكم أخي الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون
والله إلى هاد قطاع الصحة كارتي في هاد البلاد
تيعجبوك باالكومبليات والكراسي وتصريحات الخاوية ونوضوا دخلوا الناس دوا راه هاد المرض غينتاشر وبراك من الحماقات والتصريحات المطمئنة الخاوية ديالكم عايب عايب والله إلى عايب وكتر من حشوما........
والله يرزقكم أخي الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون
والله إلى هاد قطاع الصحة كارتي في هاد البلاد
تيعجبوك باالكومبليات والكراسي وتصريحات الخاوية ونوضوا دخلوا الناس دوا راه هاد المرض غينتاشر وبراك من الحماقات والتصريحات المطمئنة الخاوية ديالكم عايب عايب والله إلى عايب وكتر من حشوما........
22 - عبدو(برشيد ) الخميس 31 يناير 2019 - 15:32
السلام..رحم الله السيدتان.. وادخلهما. في رحمته..اول.شيء.يجب.محاسبة الوزارة...على الكتمان.وعلى قلة.اهتمام.بالمواطنين..وتانيا.:المواطنين.الى احتجوا.على حقوقهم.الذي خول لهم. الدستور.يعاقبون.بالحبس..سبحان.الله...بلاد.تناقدات..انشري ياهسبريس وشكرا..
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