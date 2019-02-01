24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
01/02/2019
الأيام القادمة
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:54
|08:22
|13:46
|16:36
|19:01
|20:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- المردودية محور عقد كارتيرون في تدريب الرجاء
- تلوث بكتيري يمنع ترويج حليب أطفال إسباني
- بنشماش ينفي تسريب تسجيلات "تقصي الحقائق"
- التحديات الاقتصادية الكبرى للمملكة سنة 2019
- الإبداع والابتكار في التسيير"المرفق العام نموذجا"
شبح الإضراب العام يخيم على المغرب أمام رفض الحكومة زيادة الأجور (5.00)
"مَعْرَكَةُ الْمُدِيرِينَ": تَقْدِيرَاتٌ خَاطِئَةٌ أَفْشَلَتْ مَسَارَهَا (5.00)
عصيد يراسل أمزازي: مدارس تغتال الأطفال بتلقين التطرف والإحباط (5.00)
- قضية "الأستاذ المعجزة" تعيد جدل الدروس الخصوصية إلى الواجهة - (79)
- شبح الإضراب العام يخيم على المغرب أمام رفض الحكومة زيادة الأجور - (76)
- "أنفلونزا الخنازير" تضرب بقوة في المغرب .. تسجيل 5 حالات وفاة - (69)
- دعم المغرب للمعارضة الفنزويلية .. تصفية حسابات أم تبعية دولية؟ - (69)
- الإدريسي: مدونة الأسرة كشفت المستور .. وأزمة القيم وراء الطلاق - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
التحليق بين أسوار طنجة
الجمعة 01 فبراير 2019 - 08:44