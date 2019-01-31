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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مزوار .. الاتحاد المغاربي

مزوار .. الاتحاد المغاربي

الخميس 31 يناير 2019 - 17:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبد الله الخميس 31 يناير 2019 - 17:39
يا ودي الله يهديكم الخير لن يأتينا أبدا من الشرق و لا من الغرب و لا حتى من الجنوب . المغرب فيه من الثروات ما يغني شعبه عن أب اتحاد أبقو الحدود مغلقة مع كل البلدان المجاورة و طبقو فقط شرع الله من يسرق تقطع يده و قسموا ثروات البلاد على الشعب ليس حرفيا بل ضمنيا عن طريق الأستثمار في التعليم للجميع و الصحة للجميع و مراقبة أموال و ثروات المغرب مراقبة صارمة و معاقبة الكروش الكبيرة و بقرها و استرجاع ما بلعته . صدقوني لن نحتاج لا الى الألأتحاد المغاربي و لا الى العصى السحرية و لكم في أسيادكم اليابانيين خير قدوة و حكامنا
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