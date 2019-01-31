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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أنفلونزا خنازير وحمى قلاعية

أنفلونزا خنازير وحمى قلاعية

الخميس 31 يناير 2019 - 17:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مواطن مغربي الخميس 31 يناير 2019 - 17:37
ما أصابنا من البلاء والخوف إلا بسبب ابتعادنا عن الاستقامة على منهج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
شئنا أم أبينا هذه هي الحقيقة المرة اعترفنا بذلك او لم نعترف فهذا واضح في مجتمعنا المغربي خاصة والعربي عامة
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2 - Kamal الخميس 31 يناير 2019 - 17:49
والله ماتتحشوم واش هذا شي لي قديتي تقول هذا شي المغرب تيعرفو نت او هذا الحكومة اشنو درتو الله يخذ فيكم الحق
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11
3 - ولد اري______________ش الخميس 31 يناير 2019 - 17:55
كفاكم كذبا وبهتانا ,تراوغون وتنفون ,ولما نتجت الوفاة لم تجدوا بدا من الاعتراف بوجود الانفلوزا الخبيثة,السيدة بفاس التي وافتها المنية وهي حامل ,الاهمال الطبي هو السبب المباشر وبدل ان يتحرك وزير الصحة لفتح تحقيق في النازلة طلع ليكذب على المغاربة!المواطن بالنسبة لكم لا قيمة له ,لو كنا ببلد اخر لاقيل وزير الصحة او حوكم,ولكن ببلاد البزرميت كل واحد منكم يطلع علينا بخبر حسب هواه;واحد ينفي;والاخر ياكد;الله غالب ,لله الامر من قبل ومن بعد.
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16
4 - بن كيران الخميس 31 يناير 2019 - 17:57
ودابا من الهصرة الخاوية خاصكم تعجلو ديور التحاليل أعباد الله او ديور الحملة تكون قريبة من المواطنين بحال
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5 - ولد البادية الخميس 31 يناير 2019 - 17:59
تحية للطاقم و للقراء الكرام ، و تعازينا لأسر الفقيدتين ، و خلاصة القول انه و لا وزارة في هذا الوطن تقوم بواجبها ولا لقاح متوفر و لا توعية لتجنب او الحد من الأوبئة ، لذا أتقدم ببعض النصائح ولو بسيطة نيابة عن الصحة و الفلاحة ،، تجنب الاحتكاك بالناس مع وضع الواقي الطبي كمامة و أخد فيتامين c يوميا مع تجنب العطس في وسط العامة ، احذروا المقاهي ، تعقيم جيد للاواني ، غسل اليدين جيدا ، تجنب السلام بالقبلات و لا تستهينو بأي علامات للزكام لانها لم تعد عادية ، و بخصوص الفلاحين أفضل طرق الوقاية هي تجنب الأسواق الأسبوعية و تحصين الضيعة مع النظافة بجافيل و الجير و غسل كل دخيل بالفورمون او ما شابه من المعقمات ، ونرجو اللّٰه عز وجل ان يبعد الوباء عنا و الا يؤاخدنا بما فعل السفهاء منا ...
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6 - محمد الخميس 31 يناير 2019 - 18:00
واش دبا وزير الاتصال يقول بان التلقيح موجود في الصيدليات منذ 2014 لانه برنامج الحكومة ، علاش ما تعطيناش الحكومة شحال ديال الناس يستعملون التلقيح في السنة انواع التلقيح و اثمنة التلقيح ؟؟؟؟ و الباقي ؟؟؟؟؟
خَص الدولة تعطي اللقاح مجانا (55سنة) و ذووا الأمراض المزمنة اذا ارادت فعلا الدولة ان تساهم فعلا في البرامج الصحية
لا تعليم لا صحة لا عدالة لا سياسة لا زين
لا مجئ بكري
انشري يا هيسبريس من فظلك
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7 - علي الخميس 31 يناير 2019 - 18:12
السلام عليكم. وزارة الصحة ههههه راك غادي فالخسران أحمادي....
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3
8 - أنا الخميس 31 يناير 2019 - 18:13
مفهمتش ولا الفهامة ملقاتش منين دخل هد السيد شنو كيقول والو ومجانا حتى بشي جديد والو
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1
9 - Amo Ali الخميس 31 يناير 2019 - 18:29
la vaccination N1H1 est-elle présente ou non
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