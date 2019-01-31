24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
31/01/2019
الأيام القادمة
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:54
|08:22
|13:46
|16:35
|19:01
|20:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- السفير رايلي يحتفي بطلبة مغاربة متخرجين من جامعات بريطانية
- احتفاء بطلبة مغاربة
- التهديد وحفر الآبار يُشعلان مواجهة النيابة ودفاع "مول 17 مليار"
- هل اختار بنعطية "الموت الرحيم" لمساره الكروي في الدحيل القطري؟
- المردودية محور عقد كارتيرون في تدريب الرجاء
مؤشر الحرية الاقتصادية يمنح المغرب المرتبة الأولى في شمال إفريقيا (5.00)
تقرير يوصي بالاقتصاد الأزرق لتقليص الفوارق الاجتماعية بالمغرب (4.50)
- دعم المغرب للمعارضة الفنزويلية .. تصفية حسابات أم تبعية دولية؟ - (60)
- الفهري يكتب: هل من حل ثالث لإشكال لغات التعليم في المغرب؟ - (60)
- مشروع "خط الغاز" بين نيجيريا والمغرب يدخل مرحلة التصميم والهندسة - (51)
- شبح الإضراب العام يخيم على المغرب أمام رفض الحكومة زيادة الأجور - (47)
- هذه تفاصيل خطة الحكومة لترقيم المغاربة والأجانب بتقنيات حديثة - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ماكدونالد تصل إلى المنازل
الخميس 31 يناير 2019 - 19:24