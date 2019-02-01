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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | انهيار سور مدرسة

انهيار سور مدرسة

الجمعة 01 فبراير 2019 - 20:29

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - خدوج الجمعة 01 فبراير 2019 - 21:24
مقتل تلميذين جراء انهيار السور ، الوزارة تستتخف بأرواح أطفالنا ، فالمدارس الآيلة للسقوط والخطرة والتي لا تتوفر على أدنى شروط الأمان والصحة أكثر من أن يحصرها العد ، ومدارس أبوابها تقابل طرقا خطرة بأمتار قليلة ما يعرض حياة الأطفال لمخاطر السيارات التي تمر بسرعة البرق ، لحاصول الله ياخد فيكم الحق وحسبنا الله ونعم الوكيل
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2 - مواطنة الجمعة 01 فبراير 2019 - 21:39
نااااااري أش هاد لبلاد واش هاد لمدارس ، زبابل د لفلوس ضاعت على التعليم باش تولي المدرسة مجازر تهدد حياة أطفالنا بل وأخلاقهم وبناء شخصيتهم ، يبني الناس المدارس لبناء الانسان الذي يسهم لاقامة مجتمع قوي مترابط ، ونحن الدولة تبني المدارس لكي يموت فيها أولادنا عقليا وأخلاقيا بل وتزهق أرواحهم ، فين غاديا هاد لبلاد فين ؟
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3 - البرنامج الاستعجالي المحاسية الجمعة 01 فبراير 2019 - 21:40
صرفت ملايير الدراهم في البرنامج الاستعجالي؛ جزء كبير خصص لإصلاح المؤسسات ؛ أين هي المحاسبة؛ لماذا لم يقدم المسؤولون للمحاسبة؛ بل منهم من ترقوا للأسف!
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