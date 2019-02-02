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كُتّاب وآراء
وزير الصحة وأنفلونزا الخنازير
السبت 02 فبراير 2019 - 15:19
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - Omar السبت 02 فبراير 2019 - 15:28
وعلاش يموتوا هاد 9 ديال الناس ولاو حشراة الا الوزارة قايمة بالواجب ديالها
2 - Morocco السبت 02 فبراير 2019 - 15:38
في بداية الأسبوع سمعنا أن اللقاح ضد هذا الفيروس غير موجود في الصيدليات ، والآيس السيد الوزير يقول أن اللقاح متوفر ، لماذا يتم التعامل مع المواطن المغربي بالكذب والنفاق ، لنكن صريحين، هل اللقاح موجود أم لا..وشكرا
3 - حسن الريفي السبت 02 فبراير 2019 - 15:38
أقوال بدون افعال . يكذب ويصدق كذبه. أنت السي الوزييزير عايش فعالم اخر. اتقي الله في الشعب.
4 - العبدي السبت 02 فبراير 2019 - 15:55
حاليا و بسرعة عليك ان ترحل ﻻنك كدبت على المغاربة و استخدمت لغة الخشب ارحل قبل فوات اﻻوان الشعب المغربي محتاج لوزير صحة بروفيسور في الميدان يمكن له التحكم في جميع مديريات المستشفيات وتتبع الوضع عن كتب عبر ليمايل ديالو قبل ان تستفحل العدوي نصيحتى لكم اعيدوا الوردي و بسرعة .
5 - X infimier X السبت 02 فبراير 2019 - 15:55
قاليكم لي داقت بيه نفسو وجاتو السخفة يمشي ما يترددش ههه واش عارف هاذ السيد شناهوما اعراض انفلونزا الخنازير . ولا غي داوي خاوي؟. صدق رسول الله اذا اسندت الامور الى غير اهلها فانتظر الساعة. للتصحيح فان التلقيح الموجود في المستشفيات و الصيدليات ليس من أجل H1N1 بل هو لقاح عادي ضد la grippe العادية بحال الرواح او المنزلة فقط لكي لا تصبحوا عرضة للنصب من قبل الصيدليات.
6 - المنطق السبت 02 فبراير 2019 - 15:56
دابا أسي لوزير نتا غي تتبع الحالات وكترقب ؟ إضافة أنك صرحت أن الصيدليات تتوفر على اللقاح وهذا يعني أن الطبقة الهشة لن تستفيد لضعفها المادي لي عندو مرحبا لي معندوش يمشي يموت
7 - الادريسي السبت 02 فبراير 2019 - 15:56
وا عباد الله راه كل سنة يموتون اناس بالانفلوانزا غير ان هذه السنة كانت صعبة و قوية لقلة الامطار اما الموت راه كيموتون بها اكثر من 9 كل سنة و لم يتحدث عنها اي مغربي لان سبب الشرارة هم عائلة المرحومة الاولى عندما اهبروهم الموظفي المصحة بان سبب موت السيدة رحمها الله هي انفلوانزا الخنازير و لم يتقبلوا الامر .اللهم ارحم جميع موتى المسلمين جميعا. انا لا ادافع عن الوزير و لكن يجب تظافر الجهود كل واحد على حدى للرقي بالخدمات الصحية و و و و و
8 - مغربي السبت 02 فبراير 2019 - 15:59
هذا النوع من الفيروس H1N1 ينقسم الى فئتين الاول هو نوع الموسمي كالانفلونزا العادية و هو قاتل بالنسبة للاشخاص دو وضعية صحية هشة كالاطفال و الحوامل و الكبار في السن اذا لم يعالح في الوقت المناسب ويمكن تطويق بؤر الانشار لانه من النوع الدي ينتقل من الانسان الى الانسان عن طريق اللمس المباشر هو ليس وبائي
عكس الفئة الثانية القاتلة الاخرى و التي تنتقل من الحيوان الى الانسان و هي الفئة الوبائية و ينتشر عبر الهواء و ينتشر بسرعة كبيرة و يحصد ارواح كثيرة و لا يستثني احد و له مقاومة كبيرة ضد الادوية و يصعب تطويقه و حصر اماكن انتشاره فيكفي شخص واحد مصاب فيعدي حي باكمله ووهو يحصد الترواح بالعشرات
فلا تنجرو وراء الاخبار الي تهول الامور فهي فقط في صالح شركات الادوية و اللوبي الدي يعمل لصالحه لعقد صفقات بالملايين ثم تصبح كغيرها من الادوية منتهية الصلاحية
اما بالنسبة لوزارة الصحة بالخصوص و الحكومة على العموم عليها الاسراع باتخاد التداببر اللازمة للحد من انتشار المرض و تزويد الصيدليات بالادوية و المراكز الصحية بربوع المملكة و الكف عن الحديث و اللغة الخشبية
عكس الفئة الثانية القاتلة الاخرى و التي تنتقل من الحيوان الى الانسان و هي الفئة الوبائية و ينتشر عبر الهواء و ينتشر بسرعة كبيرة و يحصد ارواح كثيرة و لا يستثني احد و له مقاومة كبيرة ضد الادوية و يصعب تطويقه و حصر اماكن انتشاره فيكفي شخص واحد مصاب فيعدي حي باكمله ووهو يحصد الترواح بالعشرات
فلا تنجرو وراء الاخبار الي تهول الامور فهي فقط في صالح شركات الادوية و اللوبي الدي يعمل لصالحه لعقد صفقات بالملايين ثم تصبح كغيرها من الادوية منتهية الصلاحية
اما بالنسبة لوزارة الصحة بالخصوص و الحكومة على العموم عليها الاسراع باتخاد التداببر اللازمة للحد من انتشار المرض و تزويد الصيدليات بالادوية و المراكز الصحية بربوع المملكة و الكف عن الحديث و اللغة الخشبية
9 - التبزنيس في حياة الشعب السبت 02 فبراير 2019 - 16:00
لقاح موجود فالصيدليات بمعنى الحكومة بغات دور الحركة فلقاحات
وباء الألفوانزا كايحصد فالمغاربة لي خاصو يكون فابور ياربي غير تجي الديرو وهما كايبيعوه ولي ماعندوش الفلوس يموت هادشي راه بزاف وصلات بكم الجهالة والطمع والجشع لدرجة أنكم كاتاجرو بحياة الشعب
ماخليتو حتى حاجة ماجبدتوش منها الفلوس ومصيتو دم الشعب وصلتو حتى لهاد الدرجة !!!!
حتى حياتي خاصني نشريها من الدولة !!!!
هادو ماشي غير كفار أو ملحدين هادو راه كايعبدو الدرهم
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
وباء الألفوانزا كايحصد فالمغاربة لي خاصو يكون فابور ياربي غير تجي الديرو وهما كايبيعوه ولي ماعندوش الفلوس يموت هادشي راه بزاف وصلات بكم الجهالة والطمع والجشع لدرجة أنكم كاتاجرو بحياة الشعب
ماخليتو حتى حاجة ماجبدتوش منها الفلوس ومصيتو دم الشعب وصلتو حتى لهاد الدرجة !!!!
حتى حياتي خاصني نشريها من الدولة !!!!
هادو ماشي غير كفار أو ملحدين هادو راه كايعبدو الدرهم
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
10 - البقاء لله السبت 02 فبراير 2019 - 16:06
لعلكم لا تعرفون أنه فيروس موجود سنويا ويقتل بعض الناس حتى في الدول المتقدمة خصوصا الاطفال الرضع والحومل والدين يعانون من امراض مزمن كالسكر والقلب والضيقة. لدا يجب على الموطنين التلقيح سنويا في شهر أكتوبر.وأصلا لايوجد دواء لعلاجه سوى الوقاية. والله أرحم موتنا وأغفر لجهلنا.والبقاء لله.
11 - Karim السبت 02 فبراير 2019 - 16:07
عدد الوفيات ايتها الوزارة غير دقيق. ما تعلمون هو عدد الوفيات التي تم تشخيصها داخل المستشفيات فقط. لا فرق بين عدم الافصاح بجميع الحقاءيق والكذب. فحتى في الدول المتقدمة الاكثر صرامة في تحديد اسباب الوفيات، لا يمكن الجزم بالعدد بصفة دقيقة كما تزعمون.
شيء من الاحترام لذكاء رعاياكم.
شكرا.
شيء من الاحترام لذكاء رعاياكم.
شكرا.
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