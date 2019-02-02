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مع أسرة ضحية سور فاس
السبت 02 فبراير 2019 - 19:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - Nada السبت 02 فبراير 2019 - 19:56
الله يرحمه والله يصبرك على ولدك
قضاء وقدر لله ما أعطى و لله ما أخذ
قضاء وقدر لله ما أعطى و لله ما أخذ
2 - hassan السبت 02 فبراير 2019 - 20:00
والله لقد فقدنا جميعا هذا الشاب ، ونحن معك الله يصبرك وان يرحمه ،لقد غدرت به الحياة ، والمسؤولية كلها على الرعاة اي المسؤولين والحكومات ، لان هذا تقصير ولامبالاة ، واللعب بالنار ، يجب محاسبة المسؤولين ومحاكمتهم بكل شفافية لكي يكونوا عبرة ،والله لم يعد لدينا ما نقول الا ،،، لا حول ولا قوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون.
3 - اغبالو السبت 02 فبراير 2019 - 20:06
لا حول ولا قوة الا بالله
عظم الله اجر هذه الاسرة اما الإسعاف يا اختاه فلا يأتي الا اذا فات الاوان وهذا ليس فقط بفأس لا بكل أنحاء البلاد لنا ولكم الله ونوكل آه امرنا اجمعين
عظم الله اجر هذه الاسرة اما الإسعاف يا اختاه فلا يأتي الا اذا فات الاوان وهذا ليس فقط بفأس لا بكل أنحاء البلاد لنا ولكم الله ونوكل آه امرنا اجمعين
4 - Morocco السبت 02 فبراير 2019 - 20:11
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحمه ....هادشي بزااف
5 - رشيد من الدار البيضاء السبت 02 فبراير 2019 - 20:32
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله ارحمو .
6 - المغرب المغرب السبت 02 فبراير 2019 - 20:40
انا لله وانا اليه راجعون . الله يرحمو والله يصبر عائلتو وبالخصوص هاد الام مسكينة الله يصبرها ويكون معاها و الله ياخد الحق فكل واحد مكيديرش خدمتو
7 - chrif tiznit السبت 02 فبراير 2019 - 20:41
هذا قذر الله الله إرحم مسكين ملي تزاد الانسان راه مات
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