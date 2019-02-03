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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بوعلي يبدع في دار اللوان

بوعلي يبدع في دار اللوان

الأحد 03 فبراير 2019 - 10:38

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - العلمي الأحد 03 فبراير 2019 - 11:41
كان معرضا متميزا وفرصة للتعرف عن قرب على اعمال الكاريكاتوريست المغربي المبدع والاعلامي ابوعلي. نتمنى للفنان كل التوفيق في مساره الفني الناجح
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2 - هسبريسي الأحد 03 فبراير 2019 - 11:50
حضرت المعرض الذي حضره كذلك عددمن الفنانين والمسرحيين كان فرصة للقاء والكلام حول الفن الكاريكاتوري والمسرح الجيد. شكرا هسبريس على هذه المناسبة........ بالمعاودة ان شاء الله
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