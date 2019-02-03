24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
03/02/2019
الأيام القادمة
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:52
|08:20
|13:46
|16:38
|19:03
|20:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- ألمانيا تخصص 6 مليارات يورو لتأمين الشيخوخة
- النقد الأجنبي يتراجع إلى 79 مليار دولار بالجزائر
- ميركل تدعو الألمان إلى المساهمة في أمن الإنترنت
- بنكيران يشكك في وفاة باها ويصف منتقدي "المعاش" بالكذابين
- "سوروبان" .. تقنية حديثة في تدريس الرياضيات تنمّي ذكاء التلاميذ
لجنة حوادث السير تطلق ميثاق السلوك وتجهز الطرق برادارات ذكية (5.00)
"نفقات شخصية" تضع برلمانيا مغربي الأصل أمام القضاء الفرنسي (5.00)
- العثماني: حصيلة الحكومة إيجابية .. والمساواة في الإرث قرار ملكي - (161)
- بنكيران يشكك في وفاة باها ويصف منتقدي "المعاش" بالكذابين - (144)
- بنكيران: الملك سيعفو عن الزفزافي .. والله وحده يجازيني على خدماتي - (125)
- وزير الصحة: انتشار "إنفلونزا الخنازير" محدود .. 9 حالات وفاة - (101)
- عدم "اقتسام الثروة" بين الزوجين يجلب الخيبة إلى مطلّقات مغربيات - (73)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بوعلي يبدع في دار اللوان
الأحد 03 فبراير 2019 - 10:38
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - العلمي الأحد 03 فبراير 2019 - 11:41
كان معرضا متميزا وفرصة للتعرف عن قرب على اعمال الكاريكاتوريست المغربي المبدع والاعلامي ابوعلي. نتمنى للفنان كل التوفيق في مساره الفني الناجح
2 - هسبريسي الأحد 03 فبراير 2019 - 11:50
حضرت المعرض الذي حضره كذلك عددمن الفنانين والمسرحيين كان فرصة للقاء والكلام حول الفن الكاريكاتوري والمسرح الجيد. شكرا هسبريس على هذه المناسبة........ بالمعاودة ان شاء الله
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2