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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | اغتصاب طفل بمدرسة خاصة

اغتصاب طفل بمدرسة خاصة

الأحد 03 فبراير 2019 - 13:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - السوسي الأحد 03 فبراير 2019 - 13:42
أما حان لصاحب الجلالة أن يتدخل لتغير القوانين الجنائية .واقرار تنفيد عقوبة الاعدام و الاخصاء والسجن مع الأشغال الشاقة .
فان هؤلاء الحقوقيون الدين ينددون بتلك العقوبات لا يمثلوننا في شيى.
وشكرا
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48
2 - simo الأحد 03 فبراير 2019 - 13:44
يجب إنزال أقصى العقوبات على هذا الوحش الادمي وتجريده من ممتلكاته، حتى يكون عبرة للآخرين. المخزن تساهل جدا مع مرتكبي هذا النوع من الجرائم، جرائم أغتصاب أطفالنا. حسبنا الله ونعم الوكيل،حسبنا الله ونعم الوكيل،حسبنا الله ونعم الوكيل.
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35
3 - skizo الأحد 03 فبراير 2019 - 13:45
على راي المصريين (حاميها حراميها) اقسم بالله ان هادشي اسوء ظاهرة الي كتحطم الشخص مدى حياتو .
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26
4 - مواطن إكس الأحد 03 فبراير 2019 - 13:48
الحل الوحيد في حق مغتصبي الأطفال هو الإخصاء
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31
5 - مغربية الأحد 03 فبراير 2019 - 13:50
لاا حول ولا قوة الا بالله.. وصلنا الى زمان الفتن كقطع الليل.. فساد بالجملة رغم ندرة الجهل و رغم انتفاء الجوع و رغم تقدم متوسط مستوى العيش و لو بنسبة بسيطة لدى الغالبية (لم يعد هناك عراة جياع.. ) إلا أن العامل القوي الذي يثني الناس عن المعاصي (الايمان القوي و الخوف من الله و استشعار مراقبته) قد قل و شح وجوده.. و لو كان في قلوب العباد لما تفشت المناكر بهذه القوة.. اللهم ارحمنا.
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13
6 - simo الأحد 03 فبراير 2019 - 13:51
لا حولا ولاقوة إلا بالله.........مبقى ميتقال....
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7
7 - المجدوبي الأحد 03 فبراير 2019 - 13:58
اجرام فضيع لا يستوعبه العقل . مدير في مقام اب للتلاميد في عيون اباء التلاميد وخصوصا الءطفال يفعل هدا الءجرام بطفل. كيف سيلقى الله في خيانة امانة طفل في مدرسته. انه يستحق الءعدام دون شفقة
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2
8 - أقديم عبدالصمد الأحد 03 فبراير 2019 - 14:01
تثبيت الكاميرات الرقمية في اﻷقسام لدواعي أمنية...
أصبح أمرا ظروريا حتى لو كان القسم على شكل خيمة أو نوالة...
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2
9 - غيور على أولادنا الأحد 03 فبراير 2019 - 14:09
الإعدام ثم الإعدام لهذا الوحش الآدمي وأمثاله ويجب من المسؤولين رد الإعتبار للمدرسة العمومية و المرجو من صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن يتدخل لحل هذه المشاكل لأن المسؤولين على هذا القطاع نائمون لأن أطفالنا في خطر وشكرا
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10 - hamoda الأحد 03 فبراير 2019 - 14:13
في مجتمعنا انتشر الفساد بشتى انواعه كل ساعة نسمع جرائم شي مغتصب شي تقتل شي سارقوه لا حول ولا قوة إلا بالله
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2
11 - غاضب الأحد 03 فبراير 2019 - 14:14
انا لا افهم كيف ولحد الان الحكومة لا تفعل شيئا لمراجعة وتشديد العقوبات في حق مغتصبي الاطفال والنساء. علما بان الظاهرة تزداد تفاقما يوما بعد يوم.
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2
12 - ostad الأحد 03 فبراير 2019 - 14:15
المشكل في المدارس الخاصة أنها أصبحت مرتعا لمنهب و دب ليعمل فيها بيدوفيليين و مجرمين و قليلو الكفاءة لم يحصلوا على أي تكوين أو تدريب ،
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3
13 - Hichame الأحد 03 فبراير 2019 - 14:20
هل يعقل في متل هاته الحالات حتا هوما نديروا فيهم شعارات وقفات
وخاص مرتكب الفعل مباشرة إحالته على القضاء والنطق بأقصى العقوبات
ولكن الأفضل متل هاد المغتصب خاصوا عقاب الشارع هوا الأفضل
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3
14 - سرحان الأحد 03 فبراير 2019 - 14:23
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل . صراحة يعجز اللسان عن التعبير
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