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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مسيرة نقابية وسط الرباط

مسيرة نقابية وسط الرباط

الأحد 03 فبراير 2019 - 17:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مروان الأحد 03 فبراير 2019 - 17:26
بن كيران كيلعب على ضهر المغاربة مزال مبغا احشم.
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2 - bouthirit الأحد 03 فبراير 2019 - 17:30
المغاربة مكلخين لمادا يخرجون إلى الشارع . لأن بنكيران يربح اجرة محددة ومعروفة . ومادا في الأمر. الملك له الحق ان يعطي اجرة لما يريد بنكيران ليس الاول هناك العديد من الكريمات والاوسمة. التي يتم توزيعها على المستفيدين. كان على هولاء المطالبة بحقهم في للتعليم والصحة وحق الاضطلاع على تفاصيل المشاريع المختلسة بالملايير في المغرب والتي تخص كل المجالات الفلاحية والتربية والتعليم وقطاع المعادن والصيد البحري وطريقة توزيع الاوسمة والكريمات وطريقة عقد الصفقات التجارية والأعمال الخ . عوض الدخول في معمهات صراع الأحزاب بين العدالة والأحرار والاستقلال والاصالة والمعاصرة . الله أهديكم فيقوا الي ما فاهم والوا اسول الناس الي فاهمة .
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