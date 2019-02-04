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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | التلقيح ضد الحمى القلاعية

التلقيح ضد الحمى القلاعية

الاثنين 04 فبراير 2019 - 12:35

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - kjkjkj الاثنين 04 فبراير 2019 - 13:10
إذا كان لا يعدي الإنسان.. علاش الناس تصابو به وماتو.. إذا كيفاش حتى انتقل ليهم و قتلهم؟
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